Понос америчке авијације у пламену: Објављен снимак поготка

Аутор:АТВ
25.03.2026
20:24
Коментари:0
Према видео-снимцима који се деле на друштвеним мрежама, амерички авион Ф/А-18 погођен је ракетом иранске противваздушне одбране на југу земље.
Погодак америчког авиона Ф/А-18 забиљежен је изнад региона Чабахар у Ирану, изнад којег су протеклих дана снимљени прелети америчких авиона.
Авион Ф/А-18 представља главни борбени авион морнаричке авијације САД, због чега би погођена летјелица са снимка могла да припада некој од ваздушних ескадрила са носача авиона "УСС Абрахам Линколн".
Из Централне команде америчке војске (ЦЕНТЦОМ) у званичном саопштењу наводе да ниједан амерички авион није оборен изнад Ирана.
Цијена једног авиона Ф/А-18 "Хорнет" знатно варира у зависности од верзије, али се процјењује на између 30 и 70 милиона долара.
