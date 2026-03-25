Бијела кућа: Трамп не блефира, спреман је

25.03.2026
Портпаролка Бијеле куће Керолајн Ливит изјавила је да су Сједињене Америчке Државе близу остварења кључних циљева војне операције "Епски бијес", у складу с ранијим процјенама да ће за то бити потребно између четири и шест седмица.
"Из свих тих разлога веома смо близу испуњења главних циљева операције, а војна мисија се наставља без прекида“, рекла је Ливит.
Додала је како су предсједник Доналд Трамп и америчко Министарство одбране од почетка процјењивали да ће мисија трајати четири до шест седмица, нагласивши да је америчка војска, 25 дана од почетка операције, испред планираног распореда.
"Најмоћнија војска на свијету свакодневно остварује изузетне резултате, ирански режим је озбиљно ослабљен, а његова способност пријетње САД-у и савезницима знатно је смањена", рекла је Ливит.
Ливит је истакла да су иранске амбиције развоја нуклеарног оружја додатно ослабљене, чак и више него током операције "Поноћни чекић" (Midnight Hammer) у јуну 2025. године.
Према њеним ријечима, америчка војска и даље "разара" иранске офанзивне и одбрамбене способности три седмице након почетка сукоба.
"Више од 9.000 непријатељских циљева погођено је до сада, а ирански напади балистичким пројектилима и дроновима смањени су за око 90 одсто", истакла је.
Додала је и да САД "систематски разграђује" иранску одбрамбену индустријску базу, укључујући нападе на подземна складишта пројектила и оружја, гдје су током викенда коришћене и бомбе велике разорне моћи.
Ливит је навела да је уништено више од 140 иранских пловила, укључујући готово 50 бродова за полагање мина, што је, како тврди, највеће уништење једне морнарице у тако кратком периоду још од Другог свјетског рата.
Говорећи о могућности окончања рата, Ливит је нагласила да Доналд Трамп жели мир, али и упозорила на могуће даље ескалације.
"Ако Иран не прихвати да је поражен, предсједник ће обезбиједити да буде погођен јаче него икада раније", рекла је она.
Додала је како Трамп "није склон блефирању" и да је "спреман да отвори врата пакла у Ирану", упозоривши Иран да не понови погрешне процјене.
"Њихова посљедња погрешна процјена коштала их је врховног вођства, морнарице, ваздушних снага и система противваздушне одбране. Свако даље насиље биће посљедица одбијања иранског режима да то схвати", закључила је Ливит, преноси Индекс.
