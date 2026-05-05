Велики Бастаји завијени у црно: Отац петоро дјеце погинуо у страшној несрећи

Неописива туга завладала је општином Ђуловац након што је у понедјељак касно увече стигла најстрашнија могућа вијест.
Наиме, у тешкој саобраћајној несрећи у мјесту Вуковије код Дарувара, живот је у 45. години изгубио Антун Г, мјештанин Великих Бастаја чији је одлазак шокирао његову породицу, пријатеље и комшије.
Несрећа се догодила око 22:20 сати. Како је саопштила полиција, 45-годишњак је управљао својом "Шкодом" у смјеру Дарувара. Доласком до кућног броја 26 у Вуковијама, у кобној десној кривини, возило је прешло на супротну страну коловоза, слетјело у јарак покрај пута и ударило у бетонски мост, јавја "мојпортал.хр".
Иако је Хитна помоћ стигла брзо, Антуну, који је у возилу био сам, нажалост није било спаса. Преминуо је на лицу мјеста, остављајући иза себе планове, снове и породицу која му је била центар свијета.
Антун је био отац петоро дјеце, човјек који је сваки атом своје снаге улагао у то да им осигура срећнију будућност. Управо зато, пут га је одвео на рад у Њемачку.
Док је он радио у туђини, супруга је са дјецом живјела у Великим Бастајима, са нестрпљењем ишчекујући сваки његов повратак.
"Био је добар човјек", реченица је која се данас најчешће чује у ђуловачком крају.
"Био је човјек који би увијек прискочио у помоћ, пријатељ на кога се могло ослонити и људина која је својом скромношћу и радом заслужила поштовање свакога ко га је познавао", кажу људи који су га познавали.
Општина Ђуловац изгубила је вриједног мјештанина, а петоро дјеце свог највећег узора.
