Logo
Large banner

Велики Бастаји завијени у црно: Отац петоро дјеце погинуо у страшној несрећи

Аутор:

АТВ
05.05.2026 22:58

Коментари:

0
Погинуо отац петоро дјеце
Фото: Приватна архива / ПУ бјеловарско-билогорска

Неописива туга завладала је општином Ђуловац након што је у понедјељак касно увече стигла најстрашнија могућа вијест.

Наиме, у тешкој саобраћајној несрећи у мјесту Вуковије код Дарувара, живот је у 45. години изгубио Антун Г, мјештанин Великих Бастаја чији је одлазак шокирао његову породицу, пријатеље и комшије.

boban kusturic

Хроника

Бобан Кустурић пронађен мртав

Несрећа се догодила око 22:20 сати. Како је саопштила полиција, 45-годишњак је управљао својом "Шкодом" у смјеру Дарувара. Доласком до кућног броја 26 у Вуковијама, у кобној десној кривини, возило је прешло на супротну страну коловоза, слетјело у јарак покрај пута и ударило у бетонски мост, јавја "мојпортал.хр".

Радио у Њемачкој

Иако је Хитна помоћ стигла брзо, Антуну, који је у возилу био сам, нажалост није било спаса. Преминуо је на лицу мјеста, остављајући иза себе планове, снове и породицу која му је била центар свијета.

Антун је био отац петоро дјеце, човјек који је сваки атом своје снаге улагао у то да им осигура срећнију будућност. Управо зато, пут га је одвео на рад у Њемачку.

Ребека Вајкл

Свијет

Заклала рођену кћеркицу јер је била љубоморна на њу

Док је он радио у туђини, супруга је са дјецом живјела у Великим Бастајима, са нестрпљењем ишчекујући сваки његов повратак.

Мјештани у шоку

"Био је добар човјек", реченица је која се данас најчешће чује у ђуловачком крају.

"Био је човјек који би увијек прискочио у помоћ, пријатељ на кога се могло ослонити и људина која је својом скромношћу и радом заслужила поштовање свакога ко га је познавао", кажу људи који су га познавали.

Општина Ђуловац изгубила је вриједног мјештанина, а петоро дјеце свог највећег узора.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Саобраћајна несрећа

несрећа

Хрватска

Погинуо отац петоро дјеце

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Изгорио камион на ауто-путу у Хрватској

Регион

Ватра гута камион - објављен узнемирујући снимак несреће

7 ч

0
Zagreb Hrvatska

Регион

Нове дојаве о бомбама у Загребу, евакуисана зграда Градске управе

7 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Камион се преврнуо на ауто-путу, ударио у далековод и запалио се

7 ч

0
Полиција у Црној Гори ухапсила је Д.В. (40), држављанина БиХ, због сумње да је извршио кривично дјело уништење и оштећење туђе ствари, док се за А.Ц. (48), држављанином Словеније, трага због сумње да је извршио исто кривично дјело.

Регион

Запаљен ауто у Игалу: Ухапшен држављанин БиХ, Словенац у бијегу

9 ч

0

  • Најновије

23

01

Арсенал први финалиста Лиге шампиона

22

58

Велики Бастаји завијени у црно: Отац петоро дјеце погинуо у страшној несрећи

22

56

Рубио: Завршена војна операција, постигли смо све циљеве

22

51

Почиње ретроградни Плутон: Овим знаковима слиједи најтежи период живота

22

45

Херцеговачки геније изборио мјесто на престижном московском државном Институту

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner