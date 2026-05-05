Бобан Кустурић пронађен мртав

Огњен Матавуљ
05.05.2026 22:05

Бобан Кустурић (52), начелник Управе за ваздухопловство МУП-а Републике Српске, пронађен је мртав у својој викендици у бањалучком насељу Чесма, потврђено је за АТВ.

Незваничне информације указују да се ради о самоубиству. Тијело је око 21 часова пронашао Кустурићев пријатељ. Све је пријављено полицији и у току је увиђај који ће извршити полицијски службеници ПУ Бањалука и дежурни тужилац ОЈТ Бањалука.

Кустурић је рођен 8. септембра 1974. године у Бањалуци. Завршио је Војну академију Војске Југославије – Одсјек за РВ и ПВО, у Београду 1997. године и стекао звање официр авијације – пилот. Обављао је послове пилота у Војсци Републике Српске од 1997. године до 2005. године.

Након тога, наставио је свој рад у Дирекцији за цивилну ваздушну пловидбу Републике Српске као шеф Спасилачке хеликоптерске јединице "САР" – Републике Српске. Послове директора Хеликоптерског сервиса Републике Српске обављао је од 2008. године до априла 2025. године, а након реорганизације истог и формирања Управе за ваздухопловство, обавља послове начелника управе.

Одликован је орденом Милоша Обилића од стране предсједника Републике Српске.

