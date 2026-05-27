Мајкл Флин за АТВ: Нова америчка администрација свијет види другачије

Садашња америчка администрација промијенила је приступ према Републици Српској, речено је за АТВ из Голд института за међународну стратегију.
Предсједавајући Голд института Мајкл Флин, амерички генерал и бивши савјетник Доналда Трампа за националну безбједност за АТВ каже да нова америчка администрација свијет види другачије.
"Имамо промјену администрације у Сједињеним Америчким Државама. Они виде свијет другачије. Ја мислим да је то стварно прилика и мислим да ћемо бити у могућности да искористимо предност од ових политика и администрације и отворити неке нове прилике и остварити можда неку јачу сарадњу у економији", рекао је Флин за АТВ.
Флин каже да његови сарадници и он сада креирају платформу за Голд институт за међународну стратегију.
"Оно што сада радимо јесте да креирамо платформу за Голд институт за међународну стратегију и свуда смо по Европи. Доста наших сарадника је дошло и у Бањалуци да дискутује о међународној стратегији и економској стабилности. Драго ми је што је руководство Републике Српске дочекало јер идемо у бројне престонице и имамо разне разговоре", каже Флин и додаје
"Креирали смо удружење овдје у Бањалуци и наставићемо да јачамо то удружење . Мислим да овај регион треба тако нешто.Имамо многе талентоване људе."
Подсјећамо, у организацији Голд института за међународну сарадњу, у Бањалуци је почео, први Европски самит о економији и безбједности, чији је предсједавајући Мајкл Флин.
Првог дана самита, који је потврда све бољег позиционирања Републике Српске у дипломатској, безбједносној и економској агенди, организован је свечани пријем учесника и радна вечера. Госте је дочекао предсједник Републике Српске, Синиша Каран. Више од стотину учесника, из 20 земаља стиже у Бањалуку.
