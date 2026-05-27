Мајкл Флин за АТВ: Нова америчка администрација свијет види другачије

27.05.2026 19:13

Садашња америчка администрација промијенила је приступ према Републици Српској, речено је за АТВ из Голд института за међународну стратегију.

Предсједавајући Голд института Мајкл Флин, амерички генерал и бивши савјетник Доналда Трампа за националну безбједност за АТВ каже да нова америчка администрација свијет види другачије.

"Имамо промјену администрације у Сједињеним Америчким Државама. Они виде свијет другачије. Ја мислим да је то стварно прилика и мислим да ћемо бити у могућности да искористимо предност од ових политика и администрације и отворити неке нове прилике и остварити можда неку јачу сарадњу у економији", рекао је Флин за АТВ.

Флин каже да његови сарадници и он сада креирају платформу за Голд институт за међународну стратегију.

"Оно што сада радимо јесте да креирамо платформу за Голд институт за међународну стратегију и свуда смо по Европи. Доста наших сарадника је дошло и у Бањалуци да дискутује о међународној стратегији и економској стабилности. Драго ми је што је руководство Републике Српске дочекало јер идемо у бројне престонице и имамо разне разговоре", каже Флин и додаје

"Креирали смо удружење овдје у Бањалуци и наставићемо да јачамо то удружење . Мислим да овај регион треба тако нешто.Имамо многе талентоване људе."

Подсјећамо, у организацији Голд института за међународну сарадњу, у Бањалуци је почео, први Европски самит о економији и безбједности, чији је предсједавајући Мајкл Флин.

Првог дана самита, који је потврда све бољег позиционирања Републике Српске у дипломатској, безбједносној и економској агенди, организован је свечани пријем учесника и радна вечера. Госте је дочекао предсједник Републике Српске, Синиша Каран. Више од стотину учесника, из 20 земаља стиже у Бањалуку.

