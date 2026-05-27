Додик: Инсистираћемо на ограниченом мандату високог представника

Аутор:АТВ
Коментари:0
Лидер СНСД-а Милорад Додик рекао је да Република Српска инсистира да се високом представнику ограничи мандат до двије године и да је о томе данас упознао и замјеника министра спољних послова Руске Федерације Александра Грушка.
Додик је на састанку са Грушком у Москви, којем је присуствовао и министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир, рекао да је руска страна упућена у каквим околностима живи српски народ у БиХ и шта је све урађено против српског народа, преноси Срна.
"Ми смо овдје рекли да смо против било каквог измјештања. Ако они то измјесте негдје као што заговарају неки, овај ће остати ту још сто година, а то значи да наша слобода никада неће бити досегнута, јер ћемо увијек имати против себе такве бирократе", рекао је Додик за медије из Републике Српске.
Он је истакао да ће Република Српска прихватити сваки договор који ће имати подршку свих у Савјету безбједности.
"То укључује и руски приступ и наше традиционалне пријатеље Кинезе који су се апсолутно на прави начин понашали у вези са тим питањем, али и Американце који су сада показали нови интерес у погледу изналажења квалитетног рјешења. Свакако о томе требају да дају заједно са Русима и другима главну ријеч", рекао је Додик.
Он је нагласио да су замолили пријатеље у Москви да то буде нови човјек, са ограниченим временским трајањем, годину дана, највише двије, а када те двије године истекну, да истекне и функција високог представника.
Додик је рекао да радује став Америке према којем ће сви заинтересовани бити консултовани.
Он је напоменуо да у Анексу 10 Дејтонског споразума пише да високог представника бирају стране потписнице тог анекса, а потписала га је и Република Српска, као и Србија, Федерација БиХ, Хрватска и заједнички ниво БиХ.
"То је тих пет страна које бирају. И да се он потврђује релевантном резолуцијом Савета безбједности", рекао је Додик.
Додик је нагласио да је руска страна веома упућена у детаље, иако није чланица Савјета за имплементацију мира, те да је на састанку рекао да би било интересантно видјети како би реаговала ЕУ уколико би се Руска Федерација вратила у Савјет за имплементацију мира.
"Вјерујем да ће ови Европљани одмах подизати носове и да ће они у том погледу правити одређене сметње", навео је Додик.
Он је додао да, у сваком случају, високи представник, који буде именован, мора да почисти сав неред који је направио Кристијан Шмит.
"Мора да поништи његове одлуке и да ревидира многе одлуке високих представника које су биле противне уставу, јер ћемо само на тај начин разумјети истинско залагање које декларативно већ чујемо од Американаца и других великих сила да је можда спас за БиХ да се вратимо на изворни Дејтонски споразум", рекао је Додик.
Додик је нагласио да, иако даје предност изворном Дејтонском споразуму, ипак, не вјерује да је то могуће и да и у том погледу треба имати неку врсту алтернативе.
"О тој алтернативи ћемо причати послије. Нисмо нешто разговарали. Оно што је и нама и Русима јасно, то је да да је Запад неспреман да подржава уговоре које потпише", рекао је Додик.
Он је додао да су бриселска администрација, администрација бившег америчког предсједника Џозефа Бајдена и многи други са Запада развалили Дејтонски споразум, нису прихватили ни Кумановски ни Мински споразум.
"Онда, зашто гајити наде да је могуће да ћемо се вратити на изворни Дејтон? То је илузија којом они можда купују вријеме, ако чујемо некога да то говори. Али морам да кажем, прецизно и јасно, да бисмо ми могли да гледамо своју будућност организовани у БиХ по изворном Дејтону", поручио је Додик.
Он је навео да би то подразумијевало да се Републици Српској врате све надлежности које су Дејтоном биле предвиђене.
"То муслимани неће дати. Ми на томе инсистирамо. И можда је најбоље креирати атмосферу мирног разлаза да очувамо стабилност тог простора", рекао је Додик и навео да је о свему овоме данас разговарао са Грушком.
Додик је подсјетио да је Грушко недавно боравио у Бањалуци и да је и том приликом упознат о ставовима Српске.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Најновије
18
09
17
58
17
54
17
45
17
41
Тренутно на програму