Убијену новинарку полиција посјетила два дана прије злочина

АТВ
05.05.2026 15:48

У сарајевском насељу Добриња данас је убијена новинарка Елма Годињак (41), а за злочин се сумњичи њен бивши супруг Тарик Прусац (49).
Фото: Instagram

У прва три мјесеца ове године у Кантону Сарајево евидентирано је 150 кривичних дјела насиље у породици, што је повећање за више од 100% у односу на исти период прошле године.

У просјеку десе се 1 до 2 кривична дјела насиља у породици сваког дана, објавио је ово министар унутрашњих послова КС Адмир Катица.

Истакао је да су полицијски службеници за прва три мјесеца ове године извршили 2.619 обилазака жртава насиља у породици, што значи да су полицијски службеници свакодневно обилазили око 30 жртава насиља у породици.

"Имајући у виду све наведено, апсолутно подржавам све иницијативе поднесене данас у Скупштини Кантона Сарајево које се односе на превенцију насиља у породици с обзиром да је то један најисправнији пут и МУП Кантона Сарајево потпуно стоји на располагању за сваку врсту сарадње на побољшању синергије и координације надлежних институција које провоеде Закон о заштити од насиља у породици", поручио је Катица.

Истакао је да је на данашњој сједници Скупштине КС сам поднио извјештај о свим предузетим мјерама и радњама полицијских службеника ПУ Нови Град на околности пријаве Елме Годињак против брачног партнера Прусац Тарика.

"Оно што је веома важно и што желим и овдје да нагласим, тиче се провођења заштитних мјера за трагично убијену Елму Годињак. Општински суд у Сарајеву је 08.04.2026.године донио рјешење којем је насилној особи Прусац Тарику изрекао заштитну мјеру 'Забрана приближавања жртви насиља' и 'Забрана комуникације, узнемиравања и ухођења'", рекао је Катица и додао:

"Оперативни материјал је достављен Полицијској станици Добриња 10.04.2026.године након чега су полицијски службеници одмах сачинили План процјене угрожености жртве насиља у породици и План о начину провођења заштитних мјера".

Полиција посјетила Елму два дана прије убиства

Прва провјера провођења, каже Катица, изречене заштитне мјере и обилазак жртве насиља извршена је 14.04.2026.године, потом 22.04.2026. године и посљедња 29.04.2026.године – дакле, два дана прије убиства.

"Приликом сваке извршене провјере полицијски службеник је обавио разговор са жртвом и ниједном није пријављено кршење заштитних мјера, нити је било проблема у провођењу заштитних мјера", навео је Катица.

По питању инспекцијске контроле заштитарске агенције у којој је радио Тарик Прусац, додао је, МУП Кантона Сарајево путем Инспектората за заштиту од пожара, заштитарске агенције и унутрашње службе заштите, матичне књиге и цивилни регистар има надлежност да изврши контролу бројности оружја које посједују агенције, а максимални број оружја може бити половина од укупног броја запослених.

"Други дио надлежности, јер се ради о заштитарским пословима унутар банке, је на ФМУП-у и ово је један од оних случајева гдје су надлежности подијељене", закључио је Адмир Катица.

