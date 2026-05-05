Logo
Large banner

Банкарка ”ћопала” штедне књижице клијената, осуђена на годину затвора

Аутор:

Огњен Матавуљ
05.05.2026 14:19

Коментари:

0
Новац
Фото: ATV

Сњежана К. из Гацка осуђена је у Окружном суду у Требињу на годину затвора јер је као благајница ”Адико банке” у Гацку са штедних књижица клијената присвојила више од 70.000 марака.

Пресуда је изречена након што је Сњежана К. са тужилаштвом склопила споразум о признању кривице. Оглашена је кривом да је починила кривична дјела злоупотреба службеног положаја.

Седам година поткрадала клијенте

Према оптужници Сњежана К. је клијенте поткрадала од октобра 2012. до децембра 2019. године радећи као благајница у пословници ”Адико банке” у Гацку.

”Супротно закону и процедурама оптужена је без овлаштења клијената вршила, обрађивала и књижила исплате, које није евидентирала у штедним књижицама, чиме је присвојила средства која су клијенти депоновали и повјерили на чување банци у домаћој и страној валути. Тиме је незаконито присвојила новац у износу од 29.498 КМ и 22.400 евра, које је банка исплатила клијентима”, наводи се у оптужници.

Новац мора вратити у буџет

Пресудом од Сњежане К. је одузета имовинска корист коју је прибавила кривичним дјелом и коју је дужна да уплати у буџет у року од три мјесеца од правоснажности пресуде.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

банка

пресуда

Окружни суд Требиње

признање

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

MUP Republike Srpske Policija Uvidjaj Traka

Хроника

Покушала заклати мужа: Потврђена оптужница против Александре из Сокоца

50 мин

0
Бјегунац с потјерницом Интерпола ухапшен у Бањалуци

Хроника

Бјегунац с потјерницом Интерпола ухапшен у Бањалуци

1 ч

0
коктел експлозивна направа ватра експлозија

Хроника

Молотовљев коктел бачен на ресторан

1 ч

0
Познат идентитет младића који је погинуо у стравичној несрећи на аутопуту ”9. јануар”

Хроника

Познат идентитет младића који је погинуо у стравичној несрећи на аутопуту ”9. јануар”

1 ч

0

  • Најновије

14

40

Медвjед напао риболовца: Спасио га телефонски позив и једна пјесма

14

36

Шта значи грмљавина на Ђурђевдан? Активан је метеоаларм

14

23

Министарство породице, омладине и спорта пружило подршку у реализацији посјете дјеце са КиМ Српској

14

19

Банкарка ”ћопала” штедне књижице клијената, осуђена на годину затвора

13

53

Представљен план за ново игралиште! Зељковић: Улагање у дјецу је улагање у будућност

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner