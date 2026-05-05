Банкарка ”ћопала” штедне књижице клијената, осуђена на годину затвора

Аутор:Огњен Матавуљ
Коментари:0
Сњежана К. из Гацка осуђена је у Окружном суду у Требињу на годину затвора јер је као благајница ”Адико банке” у Гацку са штедних књижица клијената присвојила више од 70.000 марака.
Пресуда је изречена након што је Сњежана К. са тужилаштвом склопила споразум о признању кривице. Оглашена је кривом да је починила кривична дјела злоупотреба службеног положаја.
Према оптужници Сњежана К. је клијенте поткрадала од октобра 2012. до децембра 2019. године радећи као благајница у пословници ”Адико банке” у Гацку.
”Супротно закону и процедурама оптужена је без овлаштења клијената вршила, обрађивала и књижила исплате, које није евидентирала у штедним књижицама, чиме је присвојила средства која су клијенти депоновали и повјерили на чување банци у домаћој и страној валути. Тиме је незаконито присвојила новац у износу од 29.498 КМ и 22.400 евра, које је банка исплатила клијентима”, наводи се у оптужници.
Пресудом од Сњежане К. је одузета имовинска корист коју је прибавила кривичним дјелом и коју је дужна да уплати у буџет у року од три мјесеца од правоснажности пресуде.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
50 мин0
Хроника
1 ч0
Хроника
1 ч0
Хроника
1 ч0
Најновије
14
40
14
36
14
23
14
19
13
53
Тренутно на програму