Познат идентитет младића који је погинуо у стравичној несрећи на аутопуту ”9. јануар”

Огњен Матавуљ
05.05.2026 12:58

У стравичној саобраћајној нерећи, која се догодила на аутопуту ”9. јануар” погинуо је Горан Траљић (27) из Прњавора, сазнаје АТВ.

Трагедија се догодила синоћ око 20.55 часова у Поточанима код Прњавора.

Са надвожњака пао на аутопут

Први резултати истраге указују да се Траљић кретао локалним путем, када је са аутомобилом ”пежо 508” слетио с надвожњака на аутопут ”9. јануар”.

”Тачне околности и узрок несреће се утврђују. Први резултати истраге указују да се највјероватније радило о пребрзој вожњи. Возило је пробило заштитну ограду на надвожњаку и пало на аутопут”, каже извор АТВ-а.

Наложена обдукција и вјештачење крви

По налогу Окружног јавног тужилаштва у Бањалуци у Заводу за судску медицину Републике Српске биће урађена обдукција тијела како би се утврдио тачан узрок смрти. Наложено је и изузимање узорка крви, ради даљег вјештачења.

