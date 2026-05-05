Познат идентитет младића који је погинуо у стравичној несрећи на аутопуту ”9. јануар”

Аутор:Огњен Матавуљ
Коментари:0
У стравичној саобраћајној нерећи, која се догодила на аутопуту ”9. јануар” погинуо је Горан Траљић (27) из Прњавора, сазнаје АТВ.
Трагедија се догодила синоћ око 20.55 часова у Поточанима код Прњавора.
Први резултати истраге указују да се Траљић кретао локалним путем, када је са аутомобилом ”пежо 508” слетио с надвожњака на аутопут ”9. јануар”.
”Тачне околности и узрок несреће се утврђују. Први резултати истраге указују да се највјероватније радило о пребрзој вожњи. Возило је пробило заштитну ограду на надвожњаку и пало на аутопут”, каже извор АТВ-а.
По налогу Окружног јавног тужилаштва у Бањалуци у Заводу за судску медицину Републике Српске биће урађена обдукција тијела како би се утврдио тачан узрок смрти. Наложено је и изузимање узорка крви, ради даљег вјештачења.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
2 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
4 ч0
Хроника
15 ч0
Најновије
14
40
14
36
14
23
14
19
13
53
Тренутно на програму