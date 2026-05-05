Хорор у Загребу: Младић пронашао човјека са језивим повредама како лежи на улици

05.05.2026 11:49

Загребачка полиција јуче је добила обавјештење од Клиничке болнице Дубрава да је у ноћи са суботе на недјељу у болницу примљена особа са тешким тјелесним повредама и да је тренутно у животно угроженом здравственом стању.

Полиција је обављеним увиђајем и спроведеним мјерама и радњама на мјесту догађаја утврдила да је 23-годишњи пролазник у ноћи са суботе на недјељу, око 0:55, на улици, испред стамбене зграде у Алеји липа, пронашао 58-годишњег мушкарца с видљивим тјелесним повредама.

Младић је одмах позвао Хитну помоћ која је повријеђеног превезла у болницу.

Љекарска помоћ мушкарцу, који је и даље животно угрожен, се наставља у Клиничкој болници Дубрава.

Из полиције су саопштили да се истрага о случају наставља.

У овом тренутку није познато какве тачно повреде има несрећни мушкарац, као ни како је задобио те повреде, преноси Телеграф

