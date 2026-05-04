Logo
Large banner

Саобраћајна незгода код Лакташа, има повријеђених

Аутор:

АТВ
04.05.2026 22:25

Коментари:

0
Саобраћајна незгода у Гламочанима код Лакташа
Фото: ATV/Magdalena Gligić

Вечерас се у насељу Гламочани код Лакташа десила саобраћајна незгода у којој је повријеђено више особа.

Једна особа је превезена на УКЦ док су остале лакше повријеђене.

Удесу је, како сазнајемо, претходило одузимање првенства пролаза.

Саобраћај на овој дионици пута је обустављен, а возачима се савјетује коришћење алтернативних праваца.

Увиђај је у току.

Најновија вијест

Хроника

Незгода на аутопуту 9. јануар: Аутом слетио са надвожњака, блокиран саобраћај

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Саобраћајна незгода

Лакташи

удес

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Незгода на аутопуту 9. јануар: Аутом слетио са надвожњака, блокиран саобраћај

Хроника

Незгода на аутопуту 9. јануар: Аутом слетио са надвожњака, блокиран саобраћај

2 ч

0
Ватрогасци, пожар

Хроника

Драма у Сарајеву: Букнуо пожар у ћевабџиници

5 ч

0
Јаке полицијске снаге у тузланском насељу Миладије: Овд‌је је Елвис убио свог брата Елдина

Хроника

Осумњичен да је убио брата: Затражен притвор за Елвиса Селимовића

5 ч

0
Хорор у Борчи: Мушкарац крвнички претучен, па бачен у канал

Хроника

Хорор у Борчи: Мушкарац крвнички претучен, па бачен у канал

6 ч

0

  • Најновије

23

07

Упозорење становницима Кијева на евакуацију због пријетњи Зеленског

23

03

Необична интервенција у Загребу: Мајстори приликом поправке бојлера нашли змију

22

59

Несрећа на ауто-путу "9. јануар": Ауто слетјело с надвожњака, погинуо возач

22

53

Пуцњава код Бијеле куће: Једна особа упуцана

22

52

Џејла Рамовић за АТВ открила да ли постоји симболика броја 1004

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner