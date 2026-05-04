Драма у Сарајеву: Букнуо пожар у ћевабџиници

У Сарајеву је 4. маја дошло до још једног пожара, потврђено је за портал Радиосарајево.ба из Професионалне ватрогасне бригаде КС.

Како су рекли за овај портал, примили су дојаву да гори димњак од неименоване ћевабџинице код болнице Кошево.

"МУП нас је обавијестио, али не бисмо рекли да је нешто велико. Наше екипе су на терену", рекли су.

Више информација ће бити познато накнадно.