Упозорење становницима Кијева на евакуацију због пријетњи Зеленског

04.05.2026 23:07

Фото: Tanjug / AP / Efrem Lukatsky

Министарство одбране Русије издало је упозорење становницима Кијева на евакуацију поводом пријетњи украјинског предсједника Владимира Зеленског да би могао да нападне Москву током прославе Дана побједе.

"Министарство је озбиљно схватило пријетње Владимира Зеленског да ће напасти Москву током прославе Дана побједе. У том случају, упозоравамо цивилно становништво Кијева и запослене у страним дипломатским мисијама на потребу да благовремено напусте град", саопштено је из Министарства.

Министарство је указало да ће, уколико Украјина покуша да реализује своје криминалне планове с циљем ометања прославе Дана побједе, руска војска извести ракетне ударе на центар Кијева као одмазду.

"Упркос чињеници да војска има капацитете да то учини, уздржавали смо се од сличних акција из хуманитарних разлога", додаје се у саопштењу.

Министарство додаје да је у складу с наредбом врховног команданта Оружаних снага Русије, предсједника Владимира Путина, Москва прогласила примирје 8. и 9. маја поводом обиљежавања Дана побједе.

