Упозорење становницима Кијева на евакуацију због пријетњи Зеленског

Министарство одбране Русије издало је упозорење становницима Кијева на евакуацију поводом пријетњи украјинског предсједника Владимира Зеленског да би могао да нападне Москву током прославе Дана побједе.
"Министарство је озбиљно схватило пријетње Владимира Зеленског да ће напасти Москву током прославе Дана побједе. У том случају, упозоравамо цивилно становништво Кијева и запослене у страним дипломатским мисијама на потребу да благовремено напусте град", саопштено је из Министарства.
Министарство је указало да ће, уколико Украјина покуша да реализује своје криминалне планове с циљем ометања прославе Дана побједе, руска војска извести ракетне ударе на центар Кијева као одмазду.
"Упркос чињеници да војска има капацитете да то учини, уздржавали смо се од сличних акција из хуманитарних разлога", додаје се у саопштењу.
Министарство додаје да је у складу с наредбом врховног команданта Оружаних снага Русије, предсједника Владимира Путина, Москва прогласила примирје 8. и 9. маја поводом обиљежавања Дана побједе.
