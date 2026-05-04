Необична интервенција у Загребу: Мајстори приликом поправке бојлера нашли змију

04.05.2026 23:03

Фото: pexels/Donald Tong

Необична интервенција забиљежена је у Врапчу у Загребу када је у гаражи породичне куће уочена змија, а њено хватање потрајало је – али само до тренутка док се добро најела.

Како су известили из Склоништа за незбринуте животиње Града Загреба - Думовец, дојава о рептилу стигла је након што су мајстори, поправљајући оштећену цијев поред бојлера, примијетили змију.

На терен је изашао запослени из Склоништа, али змија се у том тренутку увукла иза бојлера и није је било могуће извући. Договорено је да ће поново реаговати када се опет појави.

Онда је убрзо стигао и други позив, али уз неочекивани обрт. Змија је ушла у голубарник гдје је појела неколико јаја голубова, након чега, због пуног стомака, више није могла да изађе. Управо јој је та "прождрљивост" пресудила.

"Захваљујући томе, наш колега ју је елегантно, без напора, пребацио у транспортни спремник", наводе из Думовца.

Утврђено је да је ријеч о бјелици, неотровној врсти змије.

