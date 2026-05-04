Србина протјерали из Хрватске јер је махао заставом Републике Српске

Хрватска је протјерала држављанина БиХ (23) зато што је 1. маја у јутарњим сатима на балкону хотелске собе махао заставом Републике Српске.
Полиција је поступила по пријави, а младићу је уз протјеривање изречена и шестомјесечна забрана уласка и боравка на подручју ЕУ, јавља истарска полиција.
Полицијски службеници утврдили су да је 23-годишњак на јавно видљивом мјесту истицао заставу стране државе без позива друштвено-политичке организације или одобрења надлежног тијела. Због почињења прекршаја из Закона о прекршајима против јавног реда и мира, младић је прекршајно кажњен. Застава, која се сматра средством почињења прекршаја, привремено му је одузета.
