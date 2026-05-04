Којић: У Сарајеву наратив о рату полако блиједи, али мржња расте

Аутор:АТВ
Коментари:0
Сарајево је данас, нажалост, оличење србофобије, умјесто да са временом прође процес суочавања са истином и да признају злочине над Србима, у конкретној ситуацији над младим припадницима ЈНА, изјавио је Срни посланик Клуба СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Милорад Којић.
Он је оцијенио да је очигледно да сарајевски лажни наратив о рату у БиХ полако блиједи, али да, нажалост, мржња расте.
"То је Сарајево и то је показатељ да је мржња према Србима подржана и од њихових политичара, јер нема осуде за скандалозне поруке мржње", указао је Којић коментаришући бацање цвијећа и свијећа након јучерашњег обиљежавања 34 године од страдања војника ЈНА у Добровољачкој улици у Сарајеву.
Којић је указао и на чињеницу да је фудбалски стадион на коме је јуче утакмицу пратило скандирање сарајевских навијача `Убиј четнике!` такође мјесто јавног упућивања на линч за све Србе који живе у БиХ.
Он је навео да очекује и реакцију међународне заједнице, али ће вјероватно као и до сада изостати, чиме прећутно подржава такво понашање.
"Ово све нам је порука да Република Српска нема алтернативу, као и да борба за њу мора бити непрестана", поручио је Којић.
Након обиљежавања 34 године од страдања војника ЈНА у Добровољачкој улици, јуче су у контејнер бачене руже и свијеће, чиме је уклоњен сваки траг помена на убијене.
Такође, утакмицу фудбалера бањалучког "Борца" и екипе "Сарајево" пратило је скандирање сарајевских навијача "Убиј четнике!". Осим скандирања, на стадиону на Кошеву осванули су и увредљиви графити "Четници, мрак вас чека".
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
БиХ
4 ч1
БиХ
4 ч0
БиХ
6 ч0
БиХ
6 ч1
Најновије
16
27
16
22
16
20
16
12
16
03
Тренутно на програму