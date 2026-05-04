Миловановић: Политичко Сарајево и даље пружа подршку терористима

Упорно блокирање чланова Предсједништва БиХ Дениса Бећировића и Жељка Комшића иницијативе српског члана Предсједништва Жељке Цвијановић да "Муслиманска браћа" и Иранска револуционарна гарда буду проглашени терористичким организацијама у БиХ, доказ је више да политичко Сарајево и даље пружа подршку терористима, сматра стручњак за безбједност Анатолиј Миловановић.
Миловановић је изјавио Срни да Цвијановићева треба и даље да инсистира на овом питању, прије свега због безбједносних разлога, али и зато јер се позиција Републике Српске, захваљујући дипломатским напорима њеног руководства значајно мијења и у свијет све више продире истина да су православни хришћани у БиХ били прве жртве исламских екстремиста у Европи након Другог свјетског рата.
"Од велике је важности правна и дипломатска борба руководства Српске против тероризма и у потпуности треба подржати Цвијановићеву да истраје. Ово је, с обзиром на позицију Српске у тренутним геополитичким сукобима, поступак од велике важности у смислу идентификовања стварне безбедносне претње", рекао је Миловановић.
Он је, међутим, упозорио да је то и посљедњи тренутак јер, према бројним извјештајима, оружани сукоб у Украјини улази у посљедњу фазу, а процјена је да ће након његовог окончања радикалне екстремисте на Балкану активирати њихови ментори.
Миловановић сматра да ће, када буду обустављена ратна дејства у Украјини, односно након капитулације Кијева, они који су изазвали и покренули ратове послије пада Берлинског зида почети нови рат.
"Стање замрзнутог конфликта на простору бивше СФРЈ представља идеалне околности за тако нешто. Можемо очекивати поново оружане сукобе, а први ешалон са муслиманске стране ће управо бити ови исламски екстремисти и религиозни фанатици који злоупотребљавају религију за остварење политичких циљева", оцијенио је Миловановић.
Он је указао да су "Муслиманска браћа" само један од назива за све терористичке интервентне јединице којима су кроз бурну историју ових простора командовале обавјештајне службе окупатора.
"Некада је то била СС `Ханџар дивизија`, коју су формирали Химлерови официри, а касније су тајне службе НАТО-а и исламских земаља формирале, финансирале и контролисале одред `Ел муџахедин`. Знамо какве су злочине починили за време Одбрамбено-отаџбинског рата, а за то нису одговарали", навео је Миловановић.
Он је подсјетио да су након рата, они остали у дејтонској БиХ уз подршку политичке власти из Сарајева, а да су као нови облик дјеловања формирани и вехабијски параџемати који су под непосредном контролом британске обавјештајне службе.
Миловановић је навео да су они који су водили Бошњаке у рату и након њега омогућили припадницима одреда "Ел муџахедин", да међу муслиманским становништвом, посебно међу млађом популацијом "шире своје ставове са научно утврђеном психосоцијалном патологијом и при томе подстрекавају на извршење и извршавају кривична дела из области тероризма".
"Последица је стално снажење екстремистичких снага, провокације немуслиманског, пре свега српског становништва у Федерацији БиХ, а што је најгоре имамо и евидентиране терористичке акте на терену", рекао је Миловановић.
Он је нагласио да су ови терористи били у саставу такозване Армије БиХ, а да при томе лица која су повезана са тероризмом никада нису протјерана из БиХ, иако су законска рјешења омогућавала такве мјере.
Миловановић је нагласио да надлежне институције БиХ у пракси ништа конкретно нису урадиле да протјерају из БиХ евидентиране припаднике терористичке формације који су искористили ратна дешавања као улазницу у БиХ.
Према његовим ријечима, већина џихадиста је остала да живи у БиХ, првенствено због политичке подршке муслиманских структура у власти на нивоу заједничких органа у БиХ.
"Сасвим је сигурно да део муслиманске политичке власти у БиХ очекује узвратну подршку од терористичких група у неком евентуалном оружаном сукобу у БиХ. Због тога, они остају недодирљиви за правосудне и безбедносне институције, што се види и у случају иницијативе српског члана Председништва БиХ", указао је Миловановић.
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић изјавила је да чланови Предсједништва Денис Бећировић и Жељко Комшић нису подржали да "Муслиманска браћа" и Иранска револуционарна гарда буду проглашени терористичким организацијама јер бјеже од те теме, а да је њена намјера била да БиХ покаже да се оградила од тог утицаја.
