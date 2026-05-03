Република Српска и ФБиХ још увијек без важних медијских закона

Аутор:Бранка Дакић
БиХ је земља у којој без проблема и без икакве одговорности можете отворити портал, пренијети туђи садржај без навођења аутора, па чак и пласирати непровјерене и лажне информације. Нећете за то одговарати, јер не постоји закон који регулише ту област. А, потребно ју је под хитно уредити.
И, не само област онлајн новинарства, већ je неопходно за све медије пронаћи најбоља могућа законска рјешења, сматрају у Удружењу „БХ новинари“.
„Сматрамо у БиХ новинарима да не треба посебно регулисати онлајн портале, већ инсистирати на томе да се на нивоу државе донесе закон о транспарентности медијског власништва који ће третирати власничку структуру, који ће обавезивати медије да објаве импресум, који ће регулисати сукоб интереса", рекла је Борка Рудић, генерални секретар Удружења БХ новинари.
У Републици Српској формирана је Радна група која би требало да ради на томе да Српска добије Закон о медијима, који би регулисао и рад портала. Све је још мртво слово на папиру.
„Потпуно је било јасно да је законодавство екстремно застарјело, од тога да законодавство не познаје интернет портал као категорију до некаквих компликованијих ствари које постоје само у онлајн медијима“, рекао је Данијел Симић, предсједник Удружења новинара Републике Српске.
О законском рјешењу које би регулисало рад онлајн медија у БиХ годинама се говори, али ништа се не ради. А, требало би, порука је посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ. Најбоље би било, кажу, на нивоу ентитета, али ако Република Српска и федерација Бих могу усагласити став по том питању, немају ништа ни против тога да се закон усвоји у Парламенту.
„Наравно да ни нама не пријају све лажи, нити ти покушаји рекетирања. Мислим да правим и честитим новинарима иде у прилог да до тога дође, јер прави и честити новинари падају у сјенку и тих рекеташа и тих који наводно имају ексклузиву, а заправо имају пуно пара на рачуну“, рекла је Сања Вулић, шеф Клуба посланика СНСД-а у ПД ПС БиХ.
Проблем је посебно изражен у изборним годинама, када портали без импресума ничу као печурке послије кише. Послуже сврси, нико их не контролише, нити кажњава и крајње је вријеме да се таквим појавама стане у крај, сагласни су и посланици из Федерације БиХ.
„У медијском простору је прилично хаотично стање. Данас се више не зна ко је новинар, ко није новинар. Ми смо имали семинаре који се тиче сајбер сигурности и заштите и новинара, али то још није уређено. Ја очекујем да ћемо брзо имати законска рјешења која ће уредити ову материју“, рекао је Шемсудин Мехмедовић, посланик СДА у ПД ПС БиХ.
Приједлог закона који би регулисао медијски простор у БиХ Удружење БХ новинари предало је Министарству комуникација у Савјету министара још 2018. године. Од тада се ништа није помјерило са мртве тачке. Нема ни назнака да хоће у скорије вријеме.
