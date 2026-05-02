Logo
Large banner

Кошарац: Добровољачка улица - злочин без казне

Аутор:

АТВ
02.05.2026 19:14

Коментари:

0
Сташа Кошарац
Фото: АТВ

Злочин над припадницима ЈНА у Добровољачкој улици у Сарајеву 2. и 3. маја 1993. кључни је доказ да је тадашње муслиманско руководство жељело и изазвало ратни сукоб у БиХ да би остварили своје политичке циљеве, изјавио је замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац.

Кошарац је истакао да је овај монструозни злочин био злочин против мира и да је то једина истина, ма колико се бошњачке политичке структуре трудиле да то прикрију лажима и фалсификовањем ратних догађаја у БиХ.

"Злочин у Добровољачкој улици у Сарајеву, почињен 2. и 3. маја 1992. године над припадницима ЈНА, недужним младићима и невиним цивилима, кључни је доказ да је тадашње муслиманско руководство жељело и изазвало ратни сукоб у БиХ да би остварили своје политичке циљеве", навео је Кошарац.

Кошарац је истакао да Срби 34 године чекају правду за убијене српске синове, браћу и очеве и да бол не јењава.

"Пуцњи у невине људе, младе војнике који су у колони покушали да напусте Сарајево након постигнутог договора, били пуцњи у мир и слободу. За њихову смрт нико није одговарао", навео је Кошарац.

Застрашујуће је, каже, то што ни након више од три деценије нема судског епилога овог злочина.

"Правосуђе је слијепо за српске жртве", напоменуо је Кошарац.

Нагласио је да за српске жртве нема правде, нити одговорности за оне који су чинили злод‌јела и монструозне злочине над Србима.

"Добровољачка улица остаје записана као мјесто страшног злод‌јела и вјечна срамота оних који су то учинили, као и оних који ништа нису урадили да злочинци и починиоци правовремено одговарају", написао је Кошарац на Инстаграму.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Сташа Кошарац

Добровољачка

ФБиХ

припадници ЈНА

Сарајево

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Сједница Савјета безбједности УН

БиХ

Савјет безбједности УН-а заказао нову расправу о ситуацији у БиХ

5 ч

1
Протест Бошњака у Сарајеву против награде лидеру СНСД-а Милораду Додику

БиХ

Фрустрација из Сарајева досегла Илиноис: Бошњаци протестовали против додјеле награде Додику, али нису успјели да спријече признање

1 д

8
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић гост емисије "У првом плану"

БиХ

Цвијановић: Шмит добио наређење, не смије више да дјелује у БиХ

2 д

10
Амиџић поручио опозицији: Питајте Шмита, ако смијете

БиХ

Амиџић поручио опозицији: Питајте Шмита, ако смијете

2 д

5

  • Најновије

21

00

Хаос у Украјини: Избила побуна – војници убили замјеника команданта

20

39

"Када је било за лајкове, перформанс није изостајао, а када је за посјету дјеце са Косова на Драшка се не може рачунати"

20

29

У Приједору представљен „Златни рез 42 – Дјеца Козаре“

20

23

Бијела кућа објавила необичан снимак који траје сат времена: Трамп изговара само једну ријеч

20

18

Арлов за АТВ: Захвалност Минићу и Влади Српске

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner