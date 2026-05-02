Кошарац: Добровољачка улица - злочин без казне

Злочин над припадницима ЈНА у Добровољачкој улици у Сарајеву 2. и 3. маја 1993. кључни је доказ да је тадашње муслиманско руководство жељело и изазвало ратни сукоб у БиХ да би остварили своје политичке циљеве, изјавио је замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац.
Кошарац је истакао да је овај монструозни злочин био злочин против мира и да је то једина истина, ма колико се бошњачке политичке структуре трудиле да то прикрију лажима и фалсификовањем ратних догађаја у БиХ.
"Злочин у Добровољачкој улици у Сарајеву, почињен 2. и 3. маја 1992. године над припадницима ЈНА, недужним младићима и невиним цивилима, кључни је доказ да је тадашње муслиманско руководство жељело и изазвало ратни сукоб у БиХ да би остварили своје политичке циљеве", навео је Кошарац.
Кошарац је истакао да Срби 34 године чекају правду за убијене српске синове, браћу и очеве и да бол не јењава.
"Пуцњи у невине људе, младе војнике који су у колони покушали да напусте Сарајево након постигнутог договора, били пуцњи у мир и слободу. За њихову смрт нико није одговарао", навео је Кошарац.
Застрашујуће је, каже, то што ни након више од три деценије нема судског епилога овог злочина.
"Правосуђе је слијепо за српске жртве", напоменуо је Кошарац.
Нагласио је да за српске жртве нема правде, нити одговорности за оне који су чинили злодјела и монструозне злочине над Србима.
"Добровољачка улица остаје записана као мјесто страшног злодјела и вјечна срамота оних који су то учинили, као и оних који ништа нису урадили да злочинци и починиоци правовремено одговарају", написао је Кошарац на Инстаграму.
