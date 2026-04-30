Цвијановић: Шмит добио наређење, не смије више да дјелује у БиХ

Аутор:

АТВ
30.04.2026 21:16

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић гост емисије "У првом плану"
Кристијан Шмит више не дјелује у БиХ јер је добио наређење да то не смије, поручила је српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић.

Она је додала да ми треба да уђемо у фазу шта уопште урадити са ОХР, а не персонално са Шмитом, наглашавајући да је БиХ већ нанесена штета.

Цвијановићева је рекла да у БиХ мора постојати воља да се прво идентификује штета коју је нанио ОХР и Шмит, па тек онда воља да се стање поправи, нагласивши да у Републици Српској постоји воља да се ствари поправљају.

Она је навела да је од међународне супервизије бенигног карактера у БиХ направљено чудовиште које се обрачунава са демократијом и вољом народа.

ОХР, према њеним ријечима, злоупотребљава правосуђе у БиХ, институционални систем и новац пореских обвезника.

"Треба Шмита питати коме је уплаћен новац за `Вијадукт`. Влада Републике Српске је зауставила ту причу. Морао је неко рећи да су рачуни у реду. Не сјећам се да је министар финансија, који је из Републике Српске, рекао да су у реду. Ко је потписао умјесто њега? Ко је омогућио да се потпише? Ко је наредио да се те паре пребаце? Па, Кристијан Шмит", појаснила је Цвијановићева.

Она је рекла да уопште није битно хоће ли Шмит, персонално, отићи из БиХ, него да је битно како опоравити оно што је претрпјело тешку злоупотребу од међународне супервизије.

"Може се неред почистити када сви у БиХ буду у сагласности да се тај неред почисти. Да би се неред почистио, он прво мора бити идентификован. Мора да се виде све накарадне ствари у оквиру правног и, политичког и уставног система", рекла је Цвијановићева.

Говорећи о Дејтонском мировном споразуму, Цвијановићева је истакла да БиХ никада не може да постане централизована држава.

"Дејтон је децентрализација, да можете да имате заједничке функције важна је конститутивност народа", рекла је Цвијановићева и додала да је ЕУ пропустила неколико добрих прилика када је ријеч о БиХ.

Цвијановићева је исказала увјерење да ће се и ЕУ морати мијењати и наћи начин да укључи и друге државе које су сада само претенденти на чланство.

"Чудом су се чудили сада када је реализован пројекта око Јужне интерконекције. Како то да иде тако брзо. Биће ту још интерконекција и сјеверних и источних. Треба причати грађанима да разумију, иако се реализује у Федерацији БиХ, зашто је важно и за нас. Отвара могућности за неке друге ствари раније планиране и за неке нове", закључила је Цвијановићева.

