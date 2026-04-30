На југу Српске креће пројекат вриједан 20 милиона КМ

Ланац маркета Бинго је добио зелено свјетло да гради нови тржни центар, а инвестиција би могла бити и до 20 милиона КМ.
Одборници Скупштине града Требиње усвојили су иницијативу за измјене Регулационог плана "Засад поље“. Тиме су створени услови за могућу изградњу тржног центра у оквиру продајног објекта компаније Бинго.
Према незваничним информацијама портала "ТребињеЛајв", вриједност инвестиције могла би достићи и до 20 милиона КМ.
Изнад постојећег паркинг простора била би изграђена два додатна спрата, према планираном рјешењу. На првом спрату предвиђени су продајни простори за домаће и међународне брендове, што би значајно проширило и унаприједило трговачку понуду у Требињу.
Други спрат био би намијењен садржајима из области забаве и рекреације, укључујући и кино.
Пројектом је планирано да постојећи паркинг остане у функцији, док би се испод њега изградила подземна гаража. Тиме би се додатно повећали капацитети за паркирање.
Иако детаљи пројекта још нису званично представљени, наводи се да би његова реализација могла донијети вишеструке користи, укључујући отварање нових радних мјеста и унапређење понуде за грађане.
Усвајањем иницијативе за измјене регулационог плана, градска скупштина направила је први конкретан корак ка потенцијалној реализацији ове инвестиције.
