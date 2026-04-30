У Приједору обиљежене 34 године од убиства полицајца Раденка Ђапе

Двадесетогодишњи полицајац Раденко Ђапа, на путу ка радном мјесту мучки је убијен са четири метка у леђа. Убили су га муслимански екстремисти. На мјесту његовог страдања, родбина, пријатељи и представници организација проистеклих из протеклог рата сагласни, успомена на Раденка не блиједи ни након три деценије од страдања.
„Данашњим даном град Приједор је почео је рат у граду Приједору. Са овим убиством пуцањ у Раденка Ђапу је био пуцањ на мир под Козаром. Козара је била мирна, град Приједор је до тог времена био миран“, рекао је Славиша Кнегињић, потпредсједник Градске организације породица погинулих бораца, Приједор.
За свирепо убиство до данас нико није одговарао. Са овог мјеста послата је јасна порука, да мир, суживот и толеранција буду водиља млађим генерацијама да историјске чињенице никада не смију бити заборављене.
„Покушавамо на један фин начин да држимо мир, суживот одржавамо са нашим комшијама, пријатељима гдје до сада имамо могу слободно рећи узајамно поштовање суживот толеранцију и управо то јесте порука коју хоћемо да пошаљемо са овог овдје мјеста, али свакако нас боли та чињеница и не можемо да се помиримо са тим да за то нико није одговарао“, рекао је Слободан Јавор, градоначелник Приједора.
Ђапино убиство, као и остали догађаји у мају 1992. године широм БиХ доказ су да су Срби били нападнути. Такви догађаји не смију да се забораве, још је једна од порука. Обавеза свих је да се ради на очувању мира и стабилности, како се сличне трагедије никада више не би поновиле.
