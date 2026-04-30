"Богојављенски пливачи" пјешаче до Острога за колегу Слободана: Позовимо 1434 и помозимо Слободану

30.04.2026 22:17

Слободан Кесић
Фото: ATV

Група младих из Бањалуке, позната по пливању за часни крст, недавно је основала Удружење грађана Богојављенски пливачи - За крст часни, а већ првом акцијом показали су хуманост. Два члана овог Удружења кренули су јуче на ходочашће, ка манастиру Острог, како би помогли Слободану Кесићу, момку који је прије 5 година изгубио вид.

Позивом на број 1434 помозимо Слободану Кесићу.

Више из рубрике

Синиша Берајн

Друштво

Oтворена заједничка лабораторија за паметну пољопривреду: Сједиште у Источном Сарајеву

1 ч

0
ГП Рача, огромне колоне возила

Друштво

Два прелаза се спојила: Невиђени колапс на граници у Српској

2 ч

0
Отац се одрекао мале Наталије, мама се бори за парче хљеба, а она има само једну жељу

Друштво

Отац се одрекао мале Наталије, мама се бори за парче хљеба, а она има само једну жељу

2 ч

0
Полиција апелује на грађане и најављује: Појачавамо рад

Друштво

Полиција апелује на грађане и најављује: Појачавамо рад

5 ч

0

  • Најновије

23

24

Додик: Награду примам као признање да Српску не дамо ни за шта

23

18

Корак ближе разумијевању звијезда: У Русији симулирана њихова атмосфера

23

18

Несвакидашњи подвиг бициклисте из БиХ у Дубаију

23

01

Дејан радио у јавној кући у БиХ, па у Швајцарској нашао још шокантнији посао

23

01

Варгас: Први пут награда за демократију једном свјетском лидеру – признање Додику за вјеру, напор и жртву

