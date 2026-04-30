Logo
Large banner

Аутор:

АТВ
30.04.2026 17:33

Коментари:

0
Полиција апелује на грађане и најављује: Појачавамо рад

Полиција у Кантону Сарајево појачаће контроле током првог маја, међународног празника рада, и наредног викенда због веће фреквенције возила.

Поводом обиљежавања 1. маја - Међународног празника рада, очекује се повећана фреквенција саобраћаја на свим важнијим путним правцима, а посебно према излетиштима и туристичким дестинацијама, што повећава ризик од саобраћајних незгода.

Стога, из МУП-а Кантона Сарајево посебно апелују на све учеснике у саобраћају да буду додатно опрезни и стрпљиви.

У циљу очувања јавног реда и мира, као и заштите живота, здравља и имовине грађана, апелују на све грађане да поштују законске прописе.

Поштујте прописе

"Посебну пажњу скрећемо на то да је забрањено паљење ватре на отвореном простору на мјестима која нису за то предвиђена и уређена. Неконтролисано паљење ватре може довести до пожара са озбиљним посљедицама по људе и околину", упозоравају из МУП-а КС.

Такође истичу да управљање возилом под дејством алкохола или других опојних средстава представља директну пријетњу безбједности свих учесника у саобраћају и законом је кажњиво. Позивају возаче да не управљају моторним возилом уколико су конзумирали било које количине алкохола.

"Поштујте саобраћајне прописе и прилагодите брзину условима на путу, нарочито имајући у виду повећан број возила, пјешака и бициклиста током празника", наводе из МУП-а КС.

Посебан опрез се препоручује возачима мотоцикала, мопеда и четвороточкаша (квадова), као и другим учесницима у саобраћају, уз обавезно кориштење заштитне опреме и поштивање свих прописа.

Појачане контроле

Поштујте јавни ред и мир, те избјегавајте понашања која могу угрозити друге или нарушити безбједносне заједнице.

Полицијски службеници Управе полиције МУП-а Кантона Сарајево ће током празничних дана појачано вршити контроле саобраћаја и јавног реда и мира, с циљем превенције и санкционисања свих облика противзаконитог понашања.

"Позивамо грађане на сарадњу и међусобно уважавање, како бисмо заједно допринијели обиљежавању празника у сигурном окружењу", наводи се у саопштењу Управе полиције МУП-а Кантона Сарајево.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Полиција

Сарајево

Први мај

1. мај

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Ускоро нова погодност за грађане Српске, огласио се Фонд

Друштво

Ускоро нова погодност за грађане Српске, огласио се Фонд

2 ч

0
ГП Градина

Друштво

Сатима се не помјерају: Колапс на граничним прелазима

2 ч

0
Новац, конвертибилне марке, званична валута Босне и Херцеговине

Друштво

Само у БиХ: Директор који је у притвору примио плату од скоро 10.000 КМ

2 ч

0
Снијег на Бјелашници

Друштво

У БиХ пао снијег дан прије првог маја

3 ч

0

  • Најновије

18

35

Разоткривен младић из интимне поруке Даре Бубамаре

18

28

Морала да му враћа дио плате: Породиља из Зворника пријавила послодавца

18

24

Мира Шкорић ухватила дечка у љубавном заносу са другим мушкарцем

18

15

Шта ако оштетите возило због рупе и како наплатити штету?

18

04

Мазалица има приједлог за СДС

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner