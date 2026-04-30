Полиција апелује на грађане и најављује: Појачавамо рад

Полиција у Кантону Сарајево појачаће контроле током првог маја, међународног празника рада, и наредног викенда због веће фреквенције возила.
Поводом обиљежавања 1. маја - Међународног празника рада, очекује се повећана фреквенција саобраћаја на свим важнијим путним правцима, а посебно према излетиштима и туристичким дестинацијама, што повећава ризик од саобраћајних незгода.
Стога, из МУП-а Кантона Сарајево посебно апелују на све учеснике у саобраћају да буду додатно опрезни и стрпљиви.
У циљу очувања јавног реда и мира, као и заштите живота, здравља и имовине грађана, апелују на све грађане да поштују законске прописе.
"Посебну пажњу скрећемо на то да је забрањено паљење ватре на отвореном простору на мјестима која нису за то предвиђена и уређена. Неконтролисано паљење ватре може довести до пожара са озбиљним посљедицама по људе и околину", упозоравају из МУП-а КС.
Такође истичу да управљање возилом под дејством алкохола или других опојних средстава представља директну пријетњу безбједности свих учесника у саобраћају и законом је кажњиво. Позивају возаче да не управљају моторним возилом уколико су конзумирали било које количине алкохола.
"Поштујте саобраћајне прописе и прилагодите брзину условима на путу, нарочито имајући у виду повећан број возила, пјешака и бициклиста током празника", наводе из МУП-а КС.
Посебан опрез се препоручује возачима мотоцикала, мопеда и четвороточкаша (квадова), као и другим учесницима у саобраћају, уз обавезно кориштење заштитне опреме и поштивање свих прописа.
Поштујте јавни ред и мир, те избјегавајте понашања која могу угрозити друге или нарушити безбједносне заједнице.
Полицијски службеници Управе полиције МУП-а Кантона Сарајево ће током празничних дана појачано вршити контроле саобраћаја и јавног реда и мира, с циљем превенције и санкционисања свих облика противзаконитог понашања.
"Позивамо грађане на сарадњу и међусобно уважавање, како бисмо заједно допринијели обиљежавању празника у сигурном окружењу", наводи се у саопштењу Управе полиције МУП-а Кантона Сарајево.
