Савјет безбједности УН-а заказао нову расправу о ситуацији у БиХ

АТВ
02.05.2026 15:20

1
Сједница Савјета безбједности УН
Фото: Tanjug/AP/Charly Triballeau

Полугодишња дебата Савјета безбједности УН о БиХ биће одржана 12. маја, а очекује се да ће фокус бити стављен и на улогу ОХР-а.

Очекује се да се разговара о тренутним политичким тензијама, јединству и стабилности БиХ.

Влада Републике Српске усвојила је 35. извјештај Савјету безбједности УН у којем је истакнута досљедна подршка Републике Српске Дејтонском споразуму и уставном поретку БиХ који је тим документом успостављен, а указано је на проблем да појединци у БиХ и ван ње не прихватају дејтонски компромис.

Република Српска је позвала Савјет безбједности УН и његове чланице да се заложе за досљедну примјену Дејтонског споразума, укључујући и поштовање права на самостално управљање, у складу са Уставом БиХ.

Сједница Савјета безбједности заказана је за 10.00 часова по источноамеричком времену, односно 16.00 часова по источноевропском.

Тагови :

Савјет безбједности УН

Влада Републике Српске

ОХР

Коментари (1)
