"Трећи ентитет" изазвао бурне реакције: Бошњаци осуђују, Хрвати имају јасну поруку

Аутор:Маријана Ивељић
Цртање мапа у Загребу и заговарање трећег ентитета означеног као "Хрватска Република" осудили су представници владајућих и опозиционих бошњачких странака у БиХ.
Не свиђа им се идеја Хрвата да изнесу своје ставове. Назвали су је политичком илузијом која, како наводе продубљује међунационалне проблеме.
"То је приједлог да буду три федералне јединице, а кад већина федералних јединица се изјасни за евентуално отцјепљење онда то може добити чак и међународно признање зато ми никада нећемо допустити да буде више од два ентитета", каже Јасним Имамовић, посланик СДП-а БиХ у ПД ПС БиХ.
"Можда и Бошњаци имају неки приједлог, можда и Срби имају неки приједлог, можда и Хрвати имају приједлог, али морамо се вратити својој реалности у којој живимо и сви некако затегнути ту ручну како се у народу каже и можда у приликама када је ионако узаврела политичка ситуација, не појављивати се са фикс идејама које су прије свега једнонационалне", каже Ћамил Дураковић, потпредсједник Републике Српске.
С друге стране, из ХДЗ-а БиХ јасна подршка и незадовољство Дејтонским споразумом, уз жељу да се сличан скуп организује и у Сарајеву. Највише их боли, када им други бирају представнике. Сматрају да Хрвати имају право да кажу шта желе.
"Па не бих ја рекла да је то дошло из Загреба, ја знам да су ту учествовали у организовању представници Хрвата у БИХ јер сам ја хтјела једну такву конференцију организовати овдје у овој плавој дворани Дома народа ПС БиХ и мени се баш свиђа она мапа која је приказана. Из те мапе се види етничко чишћење, не види се трећи ентитет драги моји, него етничко чишћење на 250.000 Хрвата. Ако је неко задовољан Дејтонским мировним споразумом, Хрвати то нису задовољни. Хрвати су били задовољни кад сте изашли на референдум и дали свој глас за јединствену недјељиву БиХ, три конститутивна народа. Је л' то имамо, немамо", каже Марина Пендеш, делегат у Клубу Хрвата у Дому народа ПС БиХ (ХДЗ БиХ).
Политичко Сарајево треба да чује поруке из Бањалуке и Мостара, став је СНСД-овог Николе Шпирића. На оштре реакције о трећем ентитету које стижу из политичког Сарајева одговара да они живе у концепту један човјек један глас.
"Јер када су рекли да их има 51%, они кажу, ми смо БиХ, онај ко не жели може да је напусти, ми се питамо, а ви ако хоћете, ако нећете напустите и тај проблем имају не само Хрвати, имамо и ми Срби. То је покушај изградње грађанске БиХ један човјек један глас, ја не видим ту никакву опасност да се на ту тему сједне и разговара. Разговарати не значи и пристати, али одбити разговор једноставно није добро за њихову причу о цјеловитој БиХ. Хрвати су од Дејтонског мировног споразума незадовољни, они траже пуну уставну конститутивност да им Бошњаци не бирају члана Предсједништва, што је мени сасвим логично", каже Никола Шпирић, замјеник предсједавајућег Дома народа ПС БиХ (СНСД).
Све гласније се говори о трећем ентитету у БиХ. Незадовољство Хрвата заступљеношћу и репрезентативношћу у БиХ није новост. Загреб је прошле седмице био домаћин излагања и панела на тему трећег ентитета у БиХ. Истакнуте су чињенице да Хрвати немају стварну политичку једнакоправност, да су сведени на статистику, да их има у Уставу, али не и у пракси. Тада су представљене и нове мапе БиХ
