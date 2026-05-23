Удес паралисао саобраћај: Колапс на брзој цести Бањалука-Клашнице

Аутор:АТВ
Коментари:0
На брзој цести Бањалука-Клашнице данас је дошло до саобраћајне незгоде која је изазвала озбиљне застоје у одвијању саобраћаја.
Незгода се десила на дионици из правца Бањалуке, због чега се саобраћај на овој путној комуникацији одвија знатно отежано.
Тренутно нема званичних информација о повријеђеним особама или материјалној штети.
Због застоја на брзој цести, гужве су се пренијеле и на стару цесту између насеља Дервиши и Клашница.
Возачима се савјетује опрез и додатно стрпљење.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Србија
2 ч0
Регион
2 ч0
Сцена
2 ч0
Свијет
2 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
4 ч0
Хроника
5 ч0
Најновије
17
18
17
15
17
08
17
05
16
59
Тренутно на програму