Удес паралисао саобраћај: Колапс на брзој цести Бањалука-Клашнице

Аутор:

АТВ
23.05.2026 14:37

Удес на брзој цести Клашнице-Бањалука изазвао гужве
Фото: Вибер група/Патроле радари

На брзој цести Бањалука-Клашнице данас је дошло до саобраћајне незгоде која је изазвала озбиљне застоје у одвијању саобраћаја.

Незгода се десила на дионици из правца Бањалуке, због чега се саобраћај на овој путној комуникацији одвија знатно отежано.

Тренутно нема званичних информација о повријеђеним особама или материјалној штети.

Због застоја на брзој цести, гужве су се пренијеле и на стару цесту између насеља Дервиши и Клашница.

Возачима се савјетује опрез и додатно стрпљење.

удес

Клашнице

Бањалука

брза цеста

судар

