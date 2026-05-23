Би-Би-Си формално је одбила да посјети мјесто украјинског напада на студентски дом у Старобељску у Луганској Народној Републици, док је Си-Ен-Ен на одмору, рекла је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.
Раније је Захарова саопштила да је руско Министарство спољних послова већ почело да организује посјете мјесту трагедије за стране дописнике акредитоване у Москви.
Дронови којима управљају украјинске оружане снаге погодили су у ноћи између 21. и 22. маја академски објекат и студентски дом у Старобељском професионалном колеџу Луганског државног педагошког универзитета, при чему је, према посљедњим подацима, погинуло 12 људи.
Жртве су углавном дјеца и млади.
