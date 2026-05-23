Logo
Large banner

Порастао број жртава у нападу на студентски дом у Старобељску

Аутор:

АТВ
23.05.2026 14:21

Коментари:

0
Напад на колеџ у Русији
Фото: Screenshot / X

Би-Би-Си формално је одбила да посјети мјесто украјинског напада на студентски дом у Старобељску у Луганској Народној Републици, док је Си-Ен-Ен на одмору, рекла је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.

Раније је Захарова саопштила да је руско Министарство спољних послова већ почело да организује посјете мјесту трагедије за стране дописнике акредитоване у Москви.

rotacija policija rs mup rs

Хроника

Лијепе вијести из бх. града: Пронађена особа која је нестала прије четири дана

Дронови којима управљају украјинске оружане снаге погодили су у ноћи између 21. и 22. маја академски објекат и студентски дом у Старобељском професионалном колеџу Луганског државног педагошког универзитета, при чему је, према посљедњим подацима, погинуло 12 људи.

Жртве су углавном дјеца и млади.

(СРНА)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Русија

Украјина

Студентски дом Старобељск

Марија Захарова

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ужас у Румунији: Комшија из пакла претукао супружнике, па на њих пуцао из пушке

Свијет

Ужас у Румунији: Комшија из пакла претукао супружнике, па на њих пуцао из пушке

3 ч

0
Премијер Владе Републике Српске Саво Минић и премијер Србије Ђуро Мацут током обиласка болнице у Требињу.

Градови и општине

Премијери Српске и Србије обишли болницу у Требињу

3 ч

0
Министар здравља и социјалне заштите Републике Српске Ален Шеранић на конференцији за медије поводом 100 дана Владе.

Република Српска

Шеранић: Обрадићемо различите теме из области ендокринологије и дијабетологије

3 ч

0
Особа избацује велику количину пара из кофера на сто.

Занимљивости

Брдо новца затрпаће ова три знака током наредне седмице

3 ч

0

Више из рубрике

Ужас у Румунији: Комшија из пакла претукао супружнике, па на њих пуцао из пушке

Свијет

Ужас у Румунији: Комшија из пакла претукао супружнике, па на њих пуцао из пушке

3 ч

0
Болница

Свијет

Риједак и опасан вирус шири се Њемачком: Готово сви заражени умиру, вакцине нема

4 ч

0
Напад на колеџ у Русији

Свијет

Расте број жртава у Луганску: Погинуло 11 студената, трага се за још десет

4 ч

0
Руски министар спољних послова Сергеј Лавров разговара са медијима након разговора са министром спољних послова и међународне сарадње Екваторијалне Гвинеје Симеоном Ојоном Есоном Ангеом у вили Зинаиде Морозове у Москви, понедjељак, 18. маја 2026.

Свијет

Лавров: Ток СВО пажљиво прате и пријатељи и противници Русије

4 ч

0

  • Најновије

17

18

Рубио: Остварен одређени напредак у спору између Вашингтона и Ирана

17

15

Тежак судар у БиХ, саобраћај отежан

17

08

Народ прича: Седмочлана породица Бановић из Кнежева с љубављу чува своје стадо и традицију

17

05

Омражене сандале из Југославије ће бити у тренду овог љета

16

59

Самохрани отац из Бањалуке од овчарства школује дјецу и чува огњиште

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner