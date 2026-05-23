Болесни детаљи из затвора: Алексић кувао мачке, па "частио" друге затворенике

Кристијан Алексић, који је осумњичен да је прошлог викенда у Дрнишу убио матуранта Луку (19), а који је раније већ робијао због убиства, наводно је током издржавања претходне казне у Лепоглави починио монструозне ствари.
Како преноси „Слободна Далмација“, Алексић је током боравка у затвору злостављао и кувао мачке, што је у јавност доспјело након што је о томе проговорио бивши затвореник и адвокат Ангел Андонов.
„Почастио“ другог затвореника „гулашом“
Иако се у почетку сумњало у истинитост ових навода, Андонов је за РТЛ потврдио да су приче о Алексићевом понашању у затвору тачне.
„То је 100 одсто истина! Алексић је волио да спрема мачке као 'дивљач', то му је било посебно драго, а чак је 'почастио' и једног затвореника, који је касније убијен након што је изишао на слободу. Када му је рекао да је спремио мачку за гулаш и када је овај постао свјестан шта је појео, све је повратио“, тврди извор.
Поводом ових навода, медији су затражили одговор од Министарства правосуђа Хрватске о томе да ли је затвореницима уопште омогућено да самостално припремају храну.
У званичном одговору наведено је да, у складу са Законом о извршењу казне затвора, појединим затвореницима се може одобрити могућност самосталне припреме једноставније хране и напитака као дио подстицајних мјера.
„Наглашавамо да могућност самосталног припремања хране није специфичност хрватског затворског система, већ представља уобичајену праксу у складу са међународним стандардима који промовишу принцип нормализације и постепене припреме затвореника за живот на слободи“, поручили су из Министарства, истичући да се ова погодност одобрава на основу процјене понашања и безбједносног ризика.
Алексић, који је 1994. године убио Маријану Сучевић, поново се нашао у центру пажње јавности након што је 16. маја ове године, како се сумња, одузео живот деветнаестогодишњем Луки М. у Дрнишу, преноси Телеграф.рс.
