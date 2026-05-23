Ово су младићи погинули код Богатића: Очевидац открио шта се догодило након несреће

23.05.2026 13:32

Погинули младићи код Богатића
У стравичном удесу ноћас око 23 сата у Богатићу погинули су младићи Е.Л из Клења и П.Д. из Петловаче, обојица стари 19 година, а двије особе су са тешким тјелесним повредама хоспитализоване у шабачкој болници.

Очевидац саобраћајне несреће у Богатићу испричао језиве детаље несреће.

- У том тренутку сам био у кући. Чуо се страховит ударац, а није прошло ни десет минута на лице мјеста је стигло неколико полицијских патрола, два санитета и ватрогасци. Један аутомобил је завршио у каналу, а други у којем су били настрадали младићи је потпуно смрскан па су га ватрогасци сјекли да би извукли тијела - испричао је очевидац несреће.

Од силине ударца дијелови аутомобила разлетјели су се по путу, а тијела младића дуго су била поред пута док је трајао увиђај.

- Велика туга, у трену су се угасила два млада живота. Били су школски другови, вјероватно су кренули у провод, а заједно су отишли у смрт - коментаришу комшије погинулих младића.

Није познат узрок несреће у Богатићу као ни како се догодила.

Истражни органи ће у циљу даље истраге и утврђивања околности несреће прегледати видео снимке са надзорних камера у улици у којој се незгода догодила.

(Новости)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

