Ово су младићи погинули код Богатића: Очевидац открио шта се догодило након несреће

У стравичном удесу ноћас око 23 сата у Богатићу погинули су младићи Е.Л из Клења и П.Д. из Петловаче, обојица стари 19 година, а двије особе су са тешким тјелесним повредама хоспитализоване у шабачкој болници.
Очевидац саобраћајне несреће у Богатићу испричао језиве детаље несреће.
- У том тренутку сам био у кући. Чуо се страховит ударац, а није прошло ни десет минута на лице мјеста је стигло неколико полицијских патрола, два санитета и ватрогасци. Један аутомобил је завршио у каналу, а други у којем су били настрадали младићи је потпуно смрскан па су га ватрогасци сјекли да би извукли тијела - испричао је очевидац несреће.
Од силине ударца дијелови аутомобила разлетјели су се по путу, а тијела младића дуго су била поред пута док је трајао увиђај.
- Велика туга, у трену су се угасила два млада живота. Били су школски другови, вјероватно су кренули у провод, а заједно су отишли у смрт - коментаришу комшије погинулих младића.
Није познат узрок несреће у Богатићу као ни како се догодила.
Истражни органи ће у циљу даље истраге и утврђивања околности несреће прегледати видео снимке са надзорних камера у улици у којој се незгода догодила.
(Новости)
