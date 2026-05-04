Да ли ће БиХ данас избјећи економску блокаду и "сиву листу“?

Дом народа ПСБиХ одржаће данас хитну сједницу са почетком у 11:00 часова.
На дневном реду је само једна тачка, а ради се о Приједлогу закона о ограничавању располагања имовином с циљем спречавања тероризма, финансирања тероризма и финансирања ширења оружја за масовно уништење.
Усвајање овог закона је кључни услов да Босна и Херцеговина не доспије на сиву листу Манивала. Ако се не испуне услови и БиХ заврши на сивој листи, и свака трансакција из БиХ ће бити под посебном присмотром, што ће их значајно успорити.
Увоз и извор робе из БиХ би био посебно контролисан што би довело до озбиљних проблема на границама.
Овај закон ће омогућити хитну блокаду сумњиве имовине, појачаће надзор над финансијским трансакцијама, али ће и смањити ризик да БиХ буде стављена на сиву листу ФАТФ-а. На њу се иначе стављају државе са недовољно ефикасним законима и системима за борбу против прања новца и финансирања тероризма.
Земље на овој листи суочавају се са повећаним надзором међународних финансијских институција, ограничењима у међународним трансакцијама и смањењем повјерења инвеститора. Како је наведено из овог министартва, које је и припремило овој закон, исти је урађен у сарадњи са свим релевантним институцијама, а као одговор на критике Комитет експерата Савјета Европе за процјену мјера против прања новца и финансирања тероризма (МАНИВАЛ), а који је у децембру 2024. оцијенио да БиХ није имала функционалан систем за проведбу међународних финансијских санкција.
