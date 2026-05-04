Да ли ће БиХ данас избјећи економску блокаду и "сиву листу“?

04.05.2026 08:56

Дом народа ПСБиХ одржаће данас хитну сједницу са почетком у 11:00 часова.

На дневном реду је само једна тачка, а ради се о Приједлогу закона о ограничавању располагања имовином с циљем спречавања тероризма, финансирања тероризма и финансирања ширења оружја за масовно уништење.

Усвајање овог закона је кључни услов да Босна и Херцеговина не доспије на сиву листу Манивала. Ако се не испуне услови и БиХ заврши на сивој листи, и свака трансакција из БиХ ће бити под посебном присмотром, што ће их значајно успорити.

Увоз и извор робе из БиХ би био посебно контролисан што би довело до озбиљних проблема на границама.

Циљ – избјећи „сиву листу“ ФАТФ-а

Овај закон ће омогућити хитну блокаду сумњиве имовине, појачаће надзор над финансијским трансакцијама, али ће и смањити ризик да БиХ буде стављена на сиву листу ФАТФ-а. На њу се иначе стављају државе са недовољно ефикасним законима и системима за борбу против прања новца и финансирања тероризма.

Земље на овој листи суочавају се са повећаним надзором међународних финансијских институција, ограничењима у међународним трансакцијама и смањењем повјерења инвеститора. Како је наведено из овог министартва, које је и припремило овој закон, исти је урађен у сарадњи са свим релевантним институцијама, а као одговор на критике Комитет експерата Савјета Европе за процјену мјера против прања новца и финансирања тероризма (МАНИВАЛ), а који је у децембру 2024. оцијенио да БиХ није имала функционалан систем за проведбу међународних финансијских санкција.

