Радници остали без 3 године доприноса: Извјештај против послодавца због утаје

Приједорска полиција је Окружном јавном тужилаштву Приједор поднијели Извјештај о почињеном кривичном дјелу против лица М.С. из Новог Града због постојања основа сумње да је починило кривично дјело „Утаја пореза и доприноса“.

Наведено лице се терети да као одговорно лице друштва ограничене одговорности из Новог Града није поднијело пореске пријаве пореза по одбитку на име пореза и доприноса за запослене раднике за период од 2021. до 2024. године.

На овај начин осумњичени је оштетио Буџет Републике Српске за износ од 53.951,36 КМ, саопштено је испред Полицијске Управе Приједор.