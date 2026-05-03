Отац нашао одсјечену главу у подруму: Откривен мотив убиства Кристине Јоксимовић

За десет дана требало би да буде изречена пресуда мужу Кристине Јоксимовић, која је брутално убијена и искасапљена у Швајцарској.
Њен супруг Марк Рибен (којег су швајцарски медији раније називали Томас, у складу са швајцарским законима о приватности, оп. аут.) би 13. маја требало да сазна своју судбину, а након што је Кристину, убио, обезглавио, а дијелове тијела потом уништио у блендеру!
За читав свијет Кристина Јоксимовић и њен супруг Марк живјели су савршеним животом, а пријатељи су за њих говорили да су “савршени пар”.
Кристина је некада била Miss Швајцарске и подучавала је манекенке. Марк је син успјешног адвоката, имао је добар посао, живјели су у великој кући, а Марк је словио за посвећеног мужа и оца, преноси Телеграф.
Кристина на мрежама водила “идиличан живот” са Марком
Кристина је на мрежама редовно објављивала фотографије на којима се смије са супругом и њихове двије кћерке. Све је дјеловало идилично… Али често ништа није онако како на први поглед изгледа.
Само мјесец дана прије него што је убијена, Кристина Јоксимовић је на мрежама дијелила фотографије “бјекства са супругом”, нестварне снежне призоре из луксузног хотела изнад језера у Луцерну. Споља, то је била слика успјеха и стабилности – али онда се догодило незамисливо…
Кристина се за Марка удала 2017. године и живјели су у пространој кући у низу са погледом на брда Бинингена, близу Базела.
Марк Рибен би у понедјељак требало да се нађе на оптуженичкој клупи, а сада по први пут у фокус јавности али и медија долази мотив језивог злочина.
Према оптужници коју је подигло Јавно тужилаштво кантона Базел, насиље је услиједило током свађе око развода. Наводно је пар 13. фебруара током ручка разговарао о условима предстојећег развода.
Марк Рибен је наводно одбио да прихвати развод, желео је стално старатељство над дјецом и ускратио је финансијску подршку својој супрузи, објавио је лист.
Услиједила је ескалација сукоба, далеко већа од свађа за које се зна да су их водили током брака. Тужиоци кажу да је Рибен током свађе зграбио супругу Кристину за грло и притиснуо је уз зид.
Затим јој је наводно обмотао “предмет налик траци” око врата и задавио је, прије него што јој је унаказио и уништио тијело у блендеру.
Дијелове Кристининог раскомаданог тела првобитно није открила полиција, већ њен отац. Након што није покупила своје кћерке из вртића, њени родитељи су се забринули. Када је Кристинин отац отишао до њене куће, Марк је прво тврдио да не зна гдје се Кристина налази.
Тужилаштво наводи да је Рибен имао историју насиља и да је у прошлости давио своју супругу, што су истражитељи успели да докажу на основу старих фотографија жртве.
Друге оптужбе укључују да је ранију партнерку ухватио за врат, ударио је и гурнуо у зид.
Према оптужници, Рибен је извршио убиство на промишљен и намјеран начин, уз пуну свест, и из “себичног става и менталитета који карактеришу потреба за контролом, повријеђена осећања, освета и интензиван бијес”. Код њега је форензички психолог дијагностиковао нарцистичке и опсесивно-компулзивне црте, описујући га као “високо рационалног мислиоца са израженом когнитивно-техничком перспективом.”
