Оставили отворен прозор: Умјесто свјежег ваздуха у собу им кренула улазити велика змија

Замислите да ноћу оставите отворен прозор само да бисте провјетрили кућу, а уместо свјежег ваздуха у собу крене да вам улази велика змија.
Управо овакав призор затекао је једну породицу у Србији, а он је забиљежена и камером, преноси Блиц.
Како би им помогао да се “ријеше” незваног госта, у помоћ је поново притекао чувени српски змијоловац Владица Станковић.
Како се температуре спуштају, посебно током ноћи, змије активно траже топло склониште. Управо је то био случај и са овим гмизавцем. У покушају да се домогне топлине, змија је кренула кроз отворен прозор, али је ту њена авантура кренула по злу – остала је потпуно заглављена.
"Она је кренула кроз прозор, али није могла да изађе", објашњавао је Владица.
Укућани нису крили запрепашћење величином овог гмизавца. На снимку се чује и како један од присутних коментарише: “А баш је велика”, што је и сам Владица потврдио.
Извлачење није било нимало једноставно јер је змија била прикљештена оквиром прозора, међутим Владица је пазио да је не повриједи током ослобађања.
У једном тренутку је чак упозорио да због притиска који је трпјела “не раде органи”, али ју је пажљивим маневрисањем успјешно и безбједно извукао.
