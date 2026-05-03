Оставили отворен прозор: Умјесто свјежег ваздуха у собу им кренула улазити велика змија

03.05.2026 13:13

Ухваћена велика змија
Фото: Instagram/printscreen

Замислите да ноћу оставите отворен прозор само да бисте провјетрили кућу, а уместо свјежег ваздуха у собу крене да вам улази велика змија.

Управо овакав призор затекао је једну породицу у Србији, а он је забиљежена и камером, преноси Блиц.

Како би им помогао да се “ријеше” незваног госта, у помоћ је поново притекао чувени српски змијоловац Владица Станковић.

Како се температуре спуштају, посебно током ноћи, змије активно траже топло склониште. Управо је то био случај и са овим гмизавцем. У покушају да се домогне топлине, змија је кренула кроз отворен прозор, али је ту њена авантура кренула по злу – остала је потпуно заглављена.

"Она је кренула кроз прозор, али није могла да изађе", објашњавао је Владица.

“Баш је велика”

Укућани нису крили запрепашћење величином овог гмизавца. На снимку се чује и како један од присутних коментарише: “А баш је велика”, што је и сам Владица потврдио.

Извлачење није било нимало једноставно јер је змија била прикљештена оквиром прозора, међутим Владица је пазио да је не повриједи током ослобађања.

У једном тренутку је чак упозорио да због притиска који је трпјела “не раде органи”, али ју је пажљивим маневрисањем успјешно и безбједно извукао.

