Захваљујући подршци Владе, бесплатна бања за 44 пензионера

Бесплатна бањска рехабилитација обезбијеђена је за 44 члана Удружења пензионера Власеница, захваљујући подршци Владе, рекао је Срни предсједник Удружења Миланко Шаргић.
Шаргић је навео да је ове године бесплатно у бању иде 11 пензионера више него лани.
Предвиђено је да у Бањи Дворови борави 16 пензионера, у Вишеграду 15, у Теслићу девет, у Кулашима три, а у Термама Лакташи један.
Шаргић је напоменуо да ће сви пензионери који су одабрани бити благовремено обавијештени о тачним терминима поласка да би се на вријеме припремили за планирану рехабилитацију која траје седам дана.
Он је истакао да је овај програм резултат успјешне сарадње са Владом Републике Српске, чиме се директно помаже најугроженијим категоријама у очувању здравља и побољшању квалитета живота.
