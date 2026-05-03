Logo
Large banner

Захваљујући подршци Владе, бесплатна бања за 44 пензионера

Аутор:

АТВ
03.05.2026 12:04

Коментари:

0
Отишли пензионери из Власенице у Бању
Фото: Srna

Бесплатна бањска рехабилитација обезбијеђена је за 44 члана Удружења пензионера Власеница, захваљујући подршци Владе, рекао је Срни предсједник Удружења Миланко Шаргић.

Шаргић је навео да је ове године бесплатно у бању иде 11 пензионера више него лани.

Предвиђено је да у Бањи Дворови борави 16 пензионера, у Вишеграду 15, у Теслићу девет, у Кулашима три, а у Термама Лакташи један.

Шаргић је напоменуо да ће сви пензионери који су одабрани бити благовремено обавијештени о тачним терминима поласка да би се на вријеме припремили за планирану рехабилитацију која траје седам дана.

Он је истакао да је овај програм резултат успјешне сарадње са Владом Републике Српске, чиме се директно помаже најугроженијим категоријама у очувању здравља и побољшању квалитета живота.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Пензионери

Власеница

Република Српска

Влада Републике Српске

подршка

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Фемицид насиље над женама и убиство жене

Друштво

"Све чешћа убиства жена аларм за промјену закона и односа према жртвама"

1 ч

0
Ђорђе Перић свјетски првак у хармоници

Друштво

Шеснаестогодишњи Ђорђе Перић из Бијељине, свјетски првак у хармоници

2 ч

0
Чувари традиције и обичаја мркоњићког краја и данас кроз свој рад и стваралаштво покушавају да отргну од заборава оно што су им преци оставили у насљеђе, а једна од њих је Десанка Пешевић из Мркоњић Града, која се бави израдом ручних радова.

Друштво

Чувари традиције и обичаја мркоњићког краја

3 ч

0
Микрофон студио новинар снимак аудио запис

Друштво

Међународни дан слободе медија

4 ч

0

  • Најновије

12

46

Њемачка би могла у рецесију због Трампове одлуке

12

28

Код споменика у Градском парку одата почаст убијеним војницима ЈНА

12

25

"Лакше би било отићи у Техеран и одати пошту него у Сарајево"

12

22

Којић: Сарајево још није спремно да се суочи са истином

12

19

Узнемирујуће! Везао пса за ауто и вукао га кроз град!

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner