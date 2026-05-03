Чувари традиције и обичаја мркоњићког краја и данас кроз свој рад и стваралаштво покушавају да отргну од заборава оно што су им преци оставили у насљеђе, а једна од њих је Десанка Пешевић из Мркоњић Града, која се бави израдом ручних радова.
Још као дјевојчица у родном селу Саница код Кључа, испод Грмеча, Десанка се занимала за ручне радове, посматрајући баку, мајку и друге жене како плету, везу, шију и ткају.
"Већ у трећем разреду основне школе бака ме учила да плетем, а мајка и стрина су ми показивале како да ткам на тару, односно како се израђује једна торба за ношење. Послије сам уз мајчину помоћ учила да везем, а кад сам се удала, тад сам почела да хеклам и шијем", испричала је Пешевићева Срни.
"Радује ме чињеница да људи још воле ручне радове, да поштују традицију и обичаје, као и да цијене уложени труд и рад, јер да би све изгледало аутентично и лијепо, понекад је потребно доста времена, стрпљења, одрицања", навела је Пешевићева.
Она је додала да доста својих ручних радова поклања родбини и пријатељима, док неке успије и да прода у Мркоњићу, сусједним општинама, док неки пронађу пут и до иностранства.
Пешевићева је навела да у мркоњићком крају и шире знају да се она бави израдом ручних радова, али да свој рад однедавно објављује и на друштвеној мрежи "Фејсбук".
"Углавном све знам да радим од ручних радова, хеклам, плетем, везем, ткам, шијем, и све оно што замислим успијем и да урадим. Посебно сам поносна на своје плетене чарапе за фолклор, које радим са различитим мотивима трудећи се да сачувам дух традиције кроз шаре", појаснила је Пешевићева.
Према њеним ријечима, почела је да плете и приглавке са необичним порукама, шарама и другим мотивима које углавном траже људи који живе у иностранству.
По доласку прољећа изложбени штанд сели на Балкану код Мркоњић Града, гдје све оно што уради излаже.
