Опет дуга чекања у колонама: Велике гужве на излазима из БиХ

Аутор:АТВ
Коментари:0
Од раних јутарњих часова у недјељу биљеже се колоне возила на излазима из БиХ.
То је резултат продуженог викенда односно празника који је иза нас и повратка великог броја припадника грађана БиХ у ЕУ.
Дуга чекања на изласку из БиХ и уласку у Хрватску биљеже се на граничним прелазима Градишка, Градина, Брод, Орашје, Свилај, Брчко, Изачић, Маљевац.
Из БИХАМК-а су већ апеловали на возаче да користе алтернативне правце и тако растерете магистрални пут Мостар - Сарајево.
"На основу досадашњих искустава, возаче који данас (03.05.) путују из правца југа према унутрашњости земље упозоравамо на изражене гужве и могуће застоје на магистралној цести М-17, на релацији Мостар - Сарајево.
Као један од алтернативних праваца савјетује се кориштење дионице: Купрес - Бугојно - Ростово - Витез - Сарајево, која се у пракси показала растерећенијом у данима појачаног саобраћаја.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
12 ч0
Друштво
12 ч0
Друштво
13 ч0
Друштво
13 ч0
Најновије
08
45
08
35
08
34
08
30
08
29
Тренутно на програму