Опет дуга чекања у колонама: Велике гужве на излазима из БиХ

То је резултат продуженог викенда односно празника који је иза нас и повратка великог броја припадника грађана БиХ у ЕУ.

Дуга чекања на изласку из БиХ и уласку у Хрватску биљеже се на граничним прелазима Градишка, Градина, Брод, Орашје, Свилај, Брчко, Изачић, Маљевац.

Из БИХАМК-а су већ апеловали на возаче да користе алтернативне правце и тако растерете магистрални пут Мостар - Сарајево.

"На основу досадашњих искустава, возаче који данас (03.05.) путују из правца југа према унутрашњости земље упозоравамо на изражене гужве и могуће застоје на магистралној цести М-17, на релацији Мостар - Сарајево.

Као један од алтернативних праваца савјетује се кориштење дионице: Купрес - Бугојно - Ростово - Витез - Сарајево, која се у пракси показала растерећенијом у данима појачаног саобраћаја.