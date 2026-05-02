Никада не смијемо заборавити на борце који су свој живот дали за Републику Српску, јер без њих не би било ни наше Републике. Гарда Пантери је своје дјеловање посветила националном интересу, храбрости и борби за јединство.
"Не смијемо дозволити ни једног момента да се опустимо и заборавимо људе који су стварали РС који су нешто за српски народ и српску територију тако да је наша обавеза нас живих да поштујемо и да памтимо све те људе како би наша дјеца сутра поштовала исто тако и наша дјеца живјела у слободи и у Републици Српској", каже Љубиша Лазић, командант бригаде
Данас су и чланови породица још једном одали почаст, погинулој браћи, очевима стричевима, једна од њих је и Анђела која никада неће заборавити свога стрица, чије презиме поносно носи, и каже да је поносна на његово јунаштво и то што је свој живот дао за РС.
-Јако сам поносна зато што је мој стриц и зато што носим његову крв, да је такав јунак и да је он у себи имао толику љубав да је свој живот оно једино што је имао дао и оставио овдје зарад слободе нашег народа", каже Анђела Симеуновић, братаница погинулог борца Драгана Симеуновића Сикија.
Данашње генерације своју слободу избориће својим патриотизмом, марљивошћу, трудом и радом, поручио је министар рада и борачко-инвалидске заштите, и нагласио да се нада да генерације које долазе никада неће искусити оно што су они.
"Поред тога што се пред овим спомен обиљежјем данас молимо Богу за душе наше погинуле браће и оних који су били припадници ове ратне јединице, али и за свих оних који су погинули у Одбрамбено-отаџбинском рату и који су кроз историју погинули за идеал слободе, ми ћемо се овдје помолити за мир за нашу дјецу да будућа покољења немају такву судбину као ми да слободу морају бранити пушком у руци него својом марљивошћу, својом упорношћу својим патриотизмом и да на такав начин уздижу РС и економски и привредно, каже Радан Остојић.
Гарда "Пантери" прошла је сва ратишта у Републици Српској - од Новог Града до Трнова, а њен 101 припадник дао је живот за одбрану Републике Српске, док је 858 рањено. Ова интервентна јединица одликована је Карађорђевом звијездом првог реда и Орденом Немањића.
