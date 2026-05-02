Сутра сунчано и топлије, у уторак киша на западу

У Републици Српској и ФБиХ сутра се очекује сунчано и топло, а нова промјена времена са кишом могућа је од уторка, 5. маја.

Сутра ујутру биће ведро и свјеже, а на висоравнима на истоку и хладно, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Дуваће слаб до умјерен вјетар, повремено и појачан источни и сјевероисточни. У Херцеговини се ујутру очекује умјерена бура, а током дана умјерен јужни вјетар.

Јутарња температура ваздуха од два до осам, а дневна од 18 до 25 степени Целзијусових.

Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода, данас је облачније у централним, западним и источним подручјима, док је у осталим дијеловима до умјерено облачно и сунчано.

Свјеже јутро очекује се и у понед‌јељак, 4. маја, након којег ће услиједити још топлије уз малу до умјерену облачност.

Јутарња температура ваздуха од три до осам, на југу до 11, у вишим пред‌јелима од нула, а дневна од 22 до 28, у вишим пред‌јелима од 16 степени Целзијусових.

Топло ће бити и у уторак, 5. маја, али уз промјенљиво облачно вријеме и сунчане периоде. Киша и пљускови могу се очекивати на западу.

Јутарња температура ваздуха од шест до 12, у вишим пред‌јелима од три, дневна од 19 на западу до 27 на истоку, у вишим пред‌јелима од 14 степени Целзијусових.

У сриједу, 6. маја биће промјенљиво до претежно облачно, локално уз кишу или пљускове са грмљавином.

Јутарња температура ваздуха од седам до 13, у вишим пред‌јелима од четири, а дневна од 17 на западу до 26 на истоку, а у вишим пределима од 13 степени Целзијусових.

Температуре ваздуха данас у 14.00 часова: Чемерно 10, Калиновик и Хан Пијесак 11, Гацко и Соколац 13, Кнежево 14, Сребреница и Сарајево 16, Мраковица, Рудо и Ливно 17, Вишеград, Мркоњић Град, Фоча 18, Билећа, Рибник, Шипово, Јајце и Тузла 19, Бијељина и Србац 20, Добој и Требиње 21, Бањалука, Приједор и Сански Мост 22, Нови Град и Мостар 23 степена Целзијусова.