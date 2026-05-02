Додик у посјети Милвокију: Српска је увијек уз свој народ, ма гдје он био

Аутор:Весна Азић
Са друге стране океана, на хиљаде километара од Балкана, далеко од отаџбине, али са истим коријеном. Управо ту, у срцу српске заједнице у америчкој савезној држави Висконсин, Милорад Додик посјетио је српску заједницу.
Више од једног вијека Срби у Америци, чувају идентитет нашег народа. Саборни храм Светог Саве подигнут још је 1912. године. Срби су овдје стигли још крајем 19. вијека. Адреса је то на којој се чува језик, обичај и осјећај припадности. А уз њега и школа. Мјесто гдје нове генерације уче ко су, шта су и одакле долазе. И управо ту слику, каже, носи са собом, дјецу која су га дочекала пјесмом и химном.
"Поносан сам што сам овде међу вама, јер сте ви поносан дио нашег народа", рекао је Додик.
Република Српска је увијек уз свој народ, ма гдје он био, каже Додик. За српску заједницу у Америци овакве посјете нису протоколарне. Потврда је ово да нису заборављени.
"Позитивно сам се изненадио. Наравно, нисам ни очекивао ништа мање. Изненадио ме је велики број људи који је дошао да дочека и поздрави господина Додика", каже митрополит Лонгин.
Да је ријеч о добро организованој и повезаној заједници, сагласни су и дипломатски представници.
"Данас се радујемо обраћању предсједника српској заједници овде у Милвокију, у средини у којој заиста живе људи из српске заједнице из свих крајева нашег региона. Заиста су добро организовани", каже Татјана Телић, генерални конзул БиХ у Чикагу.
Посјета није остала само на симболици. Отворена је и конкретна тема; подршка школи „Свети Сава", која је већ деценијама један од носећих стубова заједнице.
"Одушевљен сам начином на који људи живе за ову заједницу и како се окупљају. Подржавамо и спреман сам да, у име Републике Српске, односно са људима који раде у институцијама, подржимо активности на санацији школе 'Свети Сава'", каже Додик.
Милвоки је један од најјачих примјера како дијаспора функционише. Далеко од матице, али без прекида са њом. Људи из различитих крајева региона, под истим кровом, са истим идентитетом. Додикова посјета Сједињеним Државама се наставља. Наредна адреса биће манастир Нова Грачаница код Чикага.
