Постигнути резултати омогућили су Ђорђу Перићу да наступи на сценама о којима већина музичара сања. То су Берлинска филхармонија, сала краљице Силвије у Шведској, а са 13 година је наступио са Московским симфонијским оркестром у Москви, што му је посебно остало у сјећању. Свирао је у и у Шангају са кинеским гудачким ансамблом.
Шеснаестогодишњи Ђорђе Перић из Бијељине, свјетски првак у хармоници, поручио је младима да вјерују у себе и своје снове колико год они дјеловали далеко или тешко оствариви, нагласивши да успјех долази кроз труд и упорност.
"Важно је радити оно што волите и дати све од себе у томе, јер само тада успјех има прави смисао", рекао је Ђорђе Перић у интервјуу Срни.
Он је навео да кроз хармонику проналази начин да се изрази, а истовремено се труди да се школује као и сви његови вршњаци и да усклади обавезе и напредује у ономе што воли.
Перић је истакао да је велики изазов постати свјетски првак у хармоници јер је потребно много труда, дисциплине и свакодневног вјежбања, а кључна је посвећеност. План му је да настави да гради свој пут и да подиже ниво онога што ради.
"Такмичења на том нивоу захтијевају изузетну технику, музикалност и сналажљивост, али и менталну снагу да се изборите са стресом и конкуренцијом", каже Перић.
Нагласио је и да је представљати своју земљу широм свијета за њега не само част него и велика одговорност коју са поносом носи.
У категорији до 18 година Ђорђе је успио да освоји сва најзначајнија свјетска такмичења — Свјетски трофеј, Свјетски куп и ПИФ, као и најстарији Фестивал хармонике у Америци који се одржава 83 године.
Ту је, подсјетио је, освојио прво мјесто у двије категорије — јуниорској до 18 година и сениорској до 32 године. Побједе на Свјетском трофеју и Свјетском купу донијелу су му титулу свјетског првака.
Посебно је издвојио побједу на Шампионату Русије, који важи за једно од најпрестижнијих и најзахтјевнијих такмичења у свијету хармонике, јер се руска школа хармонике сматра најјачом у свијету.
"Значај тог успјеха додатно потврђује чињеница да тада није додијељено друго мјесто, што говори о квалитету оствареног резултата", рекао је Перић.
Освојене награде су му мотивација за даље јер су потврда његовог рада и труда. Свака награда, додао је, носи посебну причу и емоцију, јер иза ње стоје сати и сати припрема и подршка људи који верују у мене.
"Оне нису само моје већ припадају и мојој породици, мом професору и свима који су дио мог музичког пута", истакао је Ђорђе.
Иако млад, иза њега је дуг и озбиљан рад, јер припреме за оваква такмичења трају годинама и подразумијевају сате и сате свакодневног вјежбања, што и сам потврђује.
"До оваквих резултата долази се искључиво кроз посвећен рад, уз квалитетно образовање, јасно дефинисане циљеве и стручно вођење ментора који цијели процес усмјерава и обликује", испричао је Ђорђе.
Многа су и одрицања, а то се односи на изласке, дуже одморе, слободно вријеме, али хармоника и музика су, како је навео, његов животни избор и када ради оно што воли онда се све лакше и подноси.
У свему томе је подршка породице најважнија и без ње, према његовим ријечима, ништа од тога не би било могуће.
"Они су мој највећи ослонац. Мајка ми је стална подршка и неко ко ми даје мир у свему што радим. Посебно бих издвојио оца, који је и мој професор Славиша Перић. Он ме од почетка води, усмјерава и најбоље познаје мој пут. Од њега сам највише научио, не само о музици него и о раду и дисциплини", испричао је Перић.
Истакао је да му је отац највећи узор и идол, али и да је он његов критичар јер то што је професор је и предност и изазов.
Да би ускладио школске обавезе и рад на хармоници, организација је кључна. Има, појаснио је, добро осмишљен план сваког дана и труди се да га се придржава.
"Подршка породице и школе је такође веома важна. Некада је тешко, али када имате циљ и јасно знате шта желите, пронађете начин да све уклопите", каже Перић.
Ђорђе Перић до сада је учествовао на више од 150 такмичења, а има само 16 година. Сваки напор се исплати када, како је испричао, дође на сцену и представи свој рад.
"Свако такмичење донијело је и ново искуство и успомене. Кроз музику сам упознао много пријатеља широм свијета са којима дијелим иста интересовања, али и исту страст и разумијевање за оно што радимо", навео је Ђорђе.
Та дружења, путовања и заједнички тренуци имају посебну вриједност, јер се ту, какао каже, стварају права пријатељства. "Много тога сам научио управо кроз те сусрете и сигуран сам да су то успомене које ћу памтити цијели живот", рекао је Ђорђе.
Жели да настави да се развија као умјетник, да ради на репертоару и да сваки наредни пројекат буде озбиљнији и зрелији од претходног.
Волио би да, поред концертне каријере, буде и професор, као његов отац, и да своје знање и искуство преноси на млађе генерације.
