Обиљежавање 34 године од злочина муслиманских паравојних јединица над војницима ЈНА

У Источном Сарајеву и Сарајеву данас ће бити обиљежене 34 године од злочина у Добровољачкој улици над припадницима ЈНА гдје су их напале муслиманске паравојне јединице.
Према програму, у 10.00 часова у Цркви Светог Георгија у Миљевићима у општини Источно Ново Сарајево биће служен парастос за убијене у Добровољачкој улици, док је у 10.40 часова предвиђен полазак за Сарајево у ФБиХ, најављено је из ресорног министарства.
У некадашњој Добровољачкој улици у Сарајеву у 11.00 часова планирана је мирна шетња, након чега ће бити прислужене свијеће, те положено цвијеће и служен помен невиним жртвама на мјесту злочина.
Повратак у Источно Ново Сарајево је у 11.40 часова планиран је повратак у Источно Ново Сарајево, гдје ће у подне у Градском парку код споменика 65. пуку ЈНА и ВРС бити положени вијенци и цвијеће.
Помену убијенима у Добровољачкој улици присуствоваће министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Радан Остојић.
Ријеч је о историјском догађају од републичког значаја чије обиљежавање организује Одбор Владе Републике Српске за његовање традиције ослободилачких ратова.
Нападом на колону ЈНА у Добровољачкој, која се мирно повлачила из Сарајева према споразуму и уз гаранцију мировних снага УН на челу са генералом Луисом Мекензијем, руководили су тадашњи члан Предсједништва БиХ Ејуп Ганић и руководство тадашње такозване РБиХ.
Иако је за безбједност војника гарантовао тадашњи предсједник Предсједништва БиХ Алија Изетбеговић, колона ЈНА није безбједно изашла из Сарајева, већ је прекинута и нападнута.
Политички представници институција Републике Српске већ годинама наглашавају да су главни кривци за трагичне догађаје у Добровољачкој улици чланови политичког врха тадашње такозване РБиХ, али и паравојне муслиманске јединице у Сарајеву, попут "Зелених беретки", "Патриотске лиге" и других криминалних формација.
Према подацима Републичког центра за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих, 2. и 3. маја 1992. године убијено је најмање 28 припадника ЈНА.
ЦЈБ Источно Сарајево поднио је 2005. године кривичну пријаву против 15 лица осумњичених за овај злочин, али је Тужилаштво БиХ тек у новембру 2007. године покренуло истрагу. Међународни тужилац у БиХ Џуд Романо донио је у јануару 2012. године одлуку о обустављању истраге.
Тужилаштво БиХ је 20. новембра 2018. године донијело наредбу о поновном отварању истраге у предмету "Добровољачка", те је Суд БиХ у мају 2022. године потврдио оптужницу против 10 лица која се терете за ратни злочин.
Међу оптуженима су Ејуп Ганић, као члан Предсједништва РБиХ, Заим Бацковић, као члан оперативног центра Штаба Територијалне одбране РБиХ и Јусуф Пушина, као помоћник министра унутрашњих послова РБиХ и начелник штаба МУП-а РБиХ.
Овај поступак је још у току.
