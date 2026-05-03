Logo
Large banner

Обиљежавање 34 године од злочина муслиманских паравојних јединица над војницима ЈНА

Аутор:

АТВ
03.05.2026 08:12

Коментари:

0
Обиљежавање 34 године од злочина муслиманских паравојних јединица над војницима ЈНА

У Источном Сарајеву и Сарајеву данас ће бити обиљежене 34 године од злочина у Добровољачкој улици над припадницима ЈНА гд‌је су их напале муслиманске паравојне јединице.

Према програму, у 10.00 часова у Цркви Светог Георгија у Миљевићима у општини Источно Ново Сарајево биће служен парастос за убијене у Добровољачкој улици, док је у 10.40 часова предвиђен полазак за Сарајево у ФБиХ, најављено је из ресорног министарства.

У некадашњој Добровољачкој улици у Сарајеву у 11.00 часова планирана је мирна шетња, након чега ће бити прислужене свијеће, те положено цвијеће и служен помен невиним жртвама на мјесту злочина.

Повратак у Источно Ново Сарајево је у 11.40 часова планиран је повратак у Источно Ново Сарајево, гд‌је ће у подне у Градском парку код споменика 65. пуку ЈНА и ВРС бити положени вијенци и цвијеће.

Помену убијенима у Добровољачкој улици присуствоваће министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Радан Остојић.

Ријеч је о историјском догађају од републичког значаја чије обиљежавање организује Одбор Владе Републике Српске за његовање традиције ослободилачких ратова.

Нападом на колону ЈНА у Добровољачкој, која се мирно повлачила из Сарајева према споразуму и уз гаранцију мировних снага УН на челу са генералом Луисом Мекензијем, руководили су тадашњи члан Предсједништва БиХ Ејуп Ганић и руководство тадашње такозване РБиХ.

Иако је за безбједност војника гарантовао тадашњи предсједник Предсједништва БиХ Алија Изетбеговић, колона ЈНА није безбједно изашла из Сарајева, већ је прекинута и нападнута.

Политички представници институција Републике Српске већ годинама наглашавају да су главни кривци за трагичне догађаје у Добровољачкој улици чланови политичког врха тадашње такозване РБиХ, али и паравојне муслиманске јединице у Сарајеву, попут "Зелених беретки", "Патриотске лиге" и других криминалних формација.

Према подацима Републичког центра за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих, 2. и 3. маја 1992. године убијено је најмање 28 припадника ЈНА.

ЦЈБ Источно Сарајево поднио је 2005. године кривичну пријаву против 15 лица осумњичених за овај злочин, али је Тужилаштво БиХ тек у новембру 2007. године покренуло истрагу. Међународни тужилац у БиХ Џуд Романо донио је у јануару 2012. године одлуку о обустављању истраге.

Тужилаштво БиХ је 20. новембра 2018. године донијело наредбу о поновном отварању истраге у предмету "Добровољачка", те је Суд БиХ у мају 2022. године потврдио оптужницу против 10 лица која се терете за ратни злочин.

Међу оптуженима су Ејуп Ганић, као члан Предсједништва РБиХ, Заим Бацковић, као члан оперативног центра Штаба Територијалне одбране РБиХ и Јусуф Пушина, као помоћник министра унутрашњих послова РБиХ и начелник штаба МУП-а РБиХ.

Овај поступак је још у току.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Добровољачка

Источно Сарајево

припадници ЈНА

Сарајево

Република Српска

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Предсједник СНСД-а

Република Српска

"Увијек за договор, никад за наметање и туторство"

38 мин

0
Додик обишао споменик ђенерала Драже у Либертвилу

Република Српска

Додик обишао споменик ђенерала Драже у Либертвилу

11 ч

6
Предсједник Одбора за помоћ косову и Метохији Милорад Арлов

Република Српска

Арлов за АТВ: Захвалност Минићу и Влади Српске

12 ч

2
Кошарац: Зашто опозиција не извуче кандидата из киндер јајета?

Република Српска

Кошарац: Зашто опозиција не извуче кандидата из киндер јајета?

13 ч

13

  • Најновије

08

46

Додик посјетио манастир Нова Грачаница у Либертвилу: Мјесто посебне историјске и духовне тежине

08

45

Овако је пронађена Дуња (15): Отишла из школе, а лоцирана у возу!

08

35

Страјин Недовић за АТВ: Историјска побједа над Црвеном звездом, не сносимо кривицу за неспортске сцене

08

34

У Српској рођено 12 беба; Шест дјечака и шест дјевојчица

08

30

АТВ јутро, 03.05.2026.

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner