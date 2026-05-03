Израелска војска позвала на хитну евакуацију на југу Либана

Израелска војска наложила је мјештанима 11 села и градова на југу Либана да се хитно евакуишу, јавља "Скај њуз".

У хитној поруци војске мјештани су позвани да евакуишу своје домове и да се помјере најмање 1.000 метара даље на отворена подручја.

Израелска војска је саопштила да спроводи операције против Хезболаха након онога што је описала као кршење њиховог споразума о прекиду ватре, упозоравајући да би свако ко је у близини бораца или објеката Хезболаха могао бити у опасности.

Израел је наставио да изводи нападе широм јужног Либана упркос томе што је на снази прекид ватре.

Хезболах, милитантна група коју подржава Иран, наставио је са нападима дроновима и ракетама на израелске трупе у Либану и на сјеверни Израел.