Logo
Large banner

Израелска војска позвала на хитну евакуацију на југу Либана

Аутор:

АТВ
03.05.2026 09:29

Коментари:

0
Расељена лица у аутомобилима чекају у реду да пређу преко уништеног моста у Касмији близу града Тира, на југу Либана, док се враћају у своја села након примирја између Хезболаха и Израела, петак, 17. април 2026.
Фото: Tanjug/AP Photo/Mohammed Zaatari

Израелска војска наложила је мјештанима 11 села и градова на југу Либана да се хитно евакуишу, јавља "Скај њуз".

У хитној поруци војске мјештани су позвани да евакуишу своје домове и да се помјере најмање 1.000 метара даље на отворена подручја.

Израелска војска је саопштила да спроводи операције против Хезболаха након онога што је описала као кршење њиховог споразума о прекиду ватре, упозоравајући да би свако ко је у близини бораца или објеката Хезболаха могао бити у опасности.

Израел је наставио да изводи нападе широм јужног Либана упркос томе што је на снази прекид ватре.

Хезболах, милитантна група коју подржава Иран, наставио је са нападима дроновима и ракетама на израелске трупе у Либану и на сјеверни Израел.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Либан

Израел

Израел Иран

Хезболах

евакуација

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Преговори Ирана и САД, усмјерени на окончање рата на Блиском истоку, почели су у Исламабаду, 11.04.2026.

Свијет

Иран преко Пакистана представио САД план од 14 тачака за окончање сукоба

4 ч

0
Предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима прије него што је полетео бродом Марин Уан са Јужног травњака Бијеле куће, у четвртак, 16. априла 2026. године, у Вашингтону.

Свијет

Трамп јасан: 5.000 америчких војника иде из Њемачке

5 ч

0
Америчка морнарица у Хормушком мореузу

Свијет

Техеран спрема жесток ударац, Израел први на мети

15 ч

0
Хаос у Украјини: Избила побуна – војници убили замјеника команданта

Свијет

Хаос у Украјини: Избила побуна – војници убили замјеника команданта

15 ч

0

  • Најновије

12

46

Њемачка би могла у рецесију због Трампове одлуке

12

28

Код споменика у Градском парку одата почаст убијеним војницима ЈНА

12

25

"Лакше би било отићи у Техеран и одати пошту него у Сарајево"

12

22

Којић: Сарајево још није спремно да се суочи са истином

12

19

Узнемирујуће! Везао пса за ауто и вукао га кроз град!

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner