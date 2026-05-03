"Ужасно је било" Послије много година откривено зашто су раскинули Рада Манојловић и Милан Станковић

Пјевачица Рада Манојловић на почетку каријере забављала се са колегом Миланом Станковићем. Њих двоје били су у вези око пет година. Прво су крили свој емотивни однос, а када се сазнало, онда су трпили велики притисак јавности.
Ипак, разлог раскида нису медији, већ то што се Манојловићева заљубила у другог мушкарца. Ријеч је о Момиру Гајићу, са којим се забављала након раскида са Станковићем.
"Не могу да кажем ни да је он крив, ни да сам ја крива. Ужасно је изгледао раскид. Толико ужасно да не знам и да ли је требало. Нисмо се ми никада ни удаљили. Ми смо до посљедњег дана живјели заједно и све је било супер. Али некако ја сам, ваљда, тим својим понашањем и уљуљкивањем направила од њега нећу рећи дијете, него као, ето, да сам моја мајка. Можда сам ја изгубила неки осјећај мушкарца", рекла је Рада Манојловић, а онда признала да се заљубила у другог, пише Блиц
"Али се десило то да сам се ја заљубила у другог. Нисам ни знала да је моје срце слободно за другог. На крају, кад сам ја почела да размишљам о другоме, мени је било криво. Ја сам хтјела да се убијем. Јако ми је било тешко јер је у мени, борила се та нека страст која се као пробудила и нешто што ја имам, што знам да је... Не, није кривица, него што знам да нећу имати са другим", рекла је Манојловићева.
