Обиљежавање 34 године од злочина над припадницима ЈНА

У Источном Сарајеву у току је обиљежавање 34 године од злочина у Добровољачкој улици у Сарајеву над припадницима ЈНА који су починиле муслиманске паравојне снаге.
Парастос мучким убијеним војницима и цивилима служи се у Цркви Светог Георгија у Миљевићима у општини Источно Ново Сарајево, а присутни су чланови породица страдалих, министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Радан Остојић, министар за научнотехнолошки развој и високо образовање, народни посланици и српски у заједничким институцијама БиХ.
Присуствују и представници удружења проистеклих из Одбрамбено-отаџбинског рата, града Источно Сарајево, те општина у његовом саставу, као и припадници Трећег пјешадијског Република Српска пука Оружаних снага БиХ.
У некадашњој Добровољачкој улици, данас Улици Хамдије Крешевљаковића у Сарајеву предвиђена је мирна шетња, полагање цвијећа и вјерски помен жртвама.
У Градском парку код споменика 65. пуку ЈНА и Војске Републике Српске у Источном Новом Сарајеву биће положени вијенци и цвијеће, након чега је предвиђено обраћање званичника.
Обиљежавање овог историјског догађаја од републичког значаја организује Одбор Владе Републике Српске за његовање традиције ослободилачких ратова.
Нападом на колону ЈНА у Добровољачкој, која се мирно повлачила из Сарајева према споразуму и уз гаранцију мировних снага УН на челу са генералом Луисом Мекензијем, руководили су тадашњи члан Предсједништва БиХ Ејуп Ганић и руководство тадашње такозване РБиХ.
Иако је за безбједност војника гарантовао тадашњи предсједник Предсједништва БиХ Алија Изетбеговић, колона ЈНА није безбједно изашла из Сарајева, већ је прекинута и нападнута.
Политички представници институција Републике Српске већ годинама наглашавају да су главни кривци за трагичне догађаје у Добровољачкој улици чланови политичког врха тадашње такозване РБиХ, али и паравојне муслиманске јединице у Сарајеву, попут "Зелених беретки", "Патриотске лиге" и других криминалних формација.
Према подацима Републичког центра за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих, 2. и 3. маја 1992. године убијено је најмање 28 припадника ЈНА.
ЦЈБ Источно Сарајево поднио је 2005. године кривичну пријаву против 15 лица осумњичених за овај злочин, али је Тужилаштво БиХ тек у новембру 2007. године покренуло истрагу. Међународни тужилац у БиХ Џуд Романо донио је у јануару 2012. године одлуку о обустављању истраге.
Тужилаштво БиХ је 20. новембра 2018. године донијело наредбу о поновном отварању истраге у предмету "Добровољачка", те је Суд БиХ у мају 2022. године потврдио оптужницу против 10 лица која се терете за ратни злочин.
Међу оптуженима су Ејуп Ганић, као члан Предсједништва РБиХ, Заим Бацковић, као члан оперативног центра Штаба Територијалне одбране РБиХ и Јусуф Пушина, као помоћник министра унутрашњих послова РБиХ и начелник штаба МУП-а РБиХ.
Овај поступак је још у току, преноси РТРС
