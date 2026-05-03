Logo
Large banner

Додик посјетио манастир Нова Грачаница у Либертвилу: Мјесто посебне историјске и духовне тежине

03.05.2026 08:46

Коментари:

0
Додик посјетио манастир Нова Грачаница у Либертвилу
Фото: Milorad Dodik / Iks

Посљедњег дана посјете боравио сам у манастиру Нова Грачаница у Либертвилу, важним мјестима сабирања српског народа у Сједињеним Америчким Државама, написао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.

"Овдје је био сахрањен краљ Петар II, а овдје почива и велики пјесник Јован Дучић. Посјету завршавам искрено задовољан, јер сам видио колико су Срби у Америци организовани и сабрани око своје Цркве, колико улажу у очување језика, писма, културе и начина живота који нас одређује. Посебна захвалност митрополиту Лонгину на свему што чини за српску заједницу у Сједињеним Америчким Државама", навео је Додик на Икс-у.

Лидер СНСД-а казао је да је Либертвил мјесто посебне историјске и духовне тежине.

Подијели:

Тагови :

Милорад Додик

манастир

посјета

Америка

Република Српска

Нова Грачаница

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

У Српској рођено 12 беба; Шест дјечака и шест дјевојчица

Република Српска

У Српској рођено 12 беба; Шест дјечака и шест дјевојчица

4 ч

0
Обиљежавање 34 године од злочина муслиманских паравојних јединица над војницима ЈНА

Република Српска

Обиљежавање 34 године од злочина муслиманских паравојних јединица над војницима ЈНА

4 ч

0
Предсједник СНСД-а

Република Српска

"Увијек за договор, никад за наметање и туторство"

4 ч

0
Додик обишао споменик ђенерала Драже у Либертвилу

Република Српска

Додик обишао споменик ђенерала Драже у Либертвилу

15 ч

6

  • Најновије

12

46

Њемачка би могла у рецесију због Трампове одлуке

12

28

Код споменика у Градском парку одата почаст убијеним војницима ЈНА

12

25

"Лакше би било отићи у Техеран и одати пошту него у Сарајево"

12

22

Којић: Сарајево још није спремно да се суочи са истином

12

19

Узнемирујуће! Везао пса за ауто и вукао га кроз град!

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner