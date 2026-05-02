Додик обишао споменик ђенерала Драже у Либертвилу

02.05.2026 21:17

Фото: X / Milorad Dodik

Српски народ је имао два антифашистичка покрета, партизански и четнички, и оба су дала огроман допринос борби за слободу, рекао је предсједник Милорад Додик који се фотографисао код споменика генералу Драгољубу Дражи Михаиловићу у Либертвилу.

Додик је навео да таква историја обавезује да чувамо односе и вриједности које нас повезују.

"Код споменика генералу Драгољубу Михаиловићу у Либертвилу, гдје се налази и посвета предсједника САД Харија Трумана уз орден који му је постхумно додијељен 1948. године. То је још један снажан подсјетник на савезништво и пријатељство српског и америчког народа у борби против фашизма", написао је Додик на Иксу.

