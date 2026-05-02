Дилета Леота инспирише вјежбањем и самопоуздањем: У првом плану њен труднички стомак

02.05.2026 13:39

Дилета Леота вјежба у грудњаку
Фото: Instagram/DilettaLeotta

Дилета Леота још једном је доказала да трудноћа и активан живот могу ићи руку под руку.

Популарна Италијанка подијелила је с пратитељима фотографије са свог тренинга јоге, на којима је у првом плану њен труднички стомак, али и смиреност и снага коју зрачи.

У једноставној спортској комбинацији, уз кратки опис „Равнотежа“, Дилета је послала снажну поруку о важности бриге о тијелу и духу у једном од најпосебнијих периода живота. Реакције нису изостале коментари подршке и дивљења низали су се један за другим, а многи су истицали колико је инспиративно вид‌јети жену која остаје активна и посвећена себи чак и у поодмаклој трудноћи.

Подсјетимо, Дилета је у браку с Лурис Кариус, а пар већ има кћерку Арију, рођену у аугусту 2023. године. Сада с нестрпљењем ишчекују долазак још једног члана породице.

Иако је раније признала да ју је почетак друге трудноће испунио дозом страха, данас на све гледа с много више мира и захвалности. Како сама истиче, управо јој је ово искуство донијело нову перспективу и подсјетило је на оно што је заиста важно.

Својим објавама Дилета не дијели само тренутке из приватног живота, већ и мотивацију да је могуће пронаћи баланс између обавеза, мајчинства и бриге о себи.

(Аваз)

