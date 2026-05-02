Чеда и Аца се снимали у шуми

Бивши политичар Чедомир Јовановић и његов блиски пријатељ Александар Кос још једном су показали колико су повезани, па су празник рада, Први мај, одлучили провести заједно у необичној шумској авантури. Умјесто класичног славља, упутили су се у обилазак Јовановићевог родног краја, гдје су их дочекали тешки временски и теренски услови.
Због кише која је падала, шумски путеви претворили су се у дубоко блато и готово непроходан терен. Ипак, то их није зауставило, већ су наставили кретање кроз захтјевне услове. Јовановић је преузео улогу да пази на сигурност, па није испуштао пријатеља из руку како не би дошло до пада у блато, пише Блиц.
Упркос свему, њихова добра воља и хумор нису нестали. Кос је ситуацију описао кроз шалу: "Мотивација ми је да прођем кроз ово блато."
Јовановић му је уз осмијех одговорио: "Хоћеш ли се сјећати овога?"
Кос је затим уз дозу хумора и поштовања додао: "Ти можеш и ово и Кан, зато те и волим. Ако данас не погинем, нећу никада. Ово је право живо блато."
На то је Јовановић објаснио разлику у њиховом сналажењу: "Ја много идем по планинама, а он је господско дијете."
Близак однос двојице пријатеља већ дуже привлачи пажњу јавности. Кос често говори о Јовановићу и истиче њихово пријатељство без задршке.
На питање да ли би жртвовао живот за њега, одговорио је:
"Да, увијек. Он је мој пријатељ док сам жив, не постоје ријечи којима се може описати наше пријатељство и узајамно поштовање. Никада у животу нисам имао таквог пријатеља. Све бих урадио за његову дјецу. Није тачно да ме на почетку нису прихватили; они су савремена дјеца и увијек су ме прихватали, као и Јелена и Чеда".
