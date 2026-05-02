У Србији квадрат плаћен чак 15.000 евра!

Аутор:АТВ
Коментари:0
Вриједност тржишта непокретности у Србији у 2025. години износила је рекордних 8,1 милијарду евра, што представља раст од 8,6 одсто у односу на 2024. годину, саопштио је Републички геодетски завод.
Најскупљи квадрат стана у Србији у 2025. години продат је по цијени од 15.298 евра на територији београдске општине Савски венац, док је највећа сума у износу од 1,8 милиона евра издвојена за стан на локацији "Београд на води", наводи се у саопштењу.
Најскупља кућа продата је на територији градске општине Савски венац (Град Београд) за 3,8 милиона евра, а на територији исте градске општине је најскупље гаражно мјесто плаћено 66.000 евра.
Најскупљи квадрат пословног простора прометован је на територији београдске општине Стари град за 8.974 евра, а највиша постигнута цијена пословног простора је 2,8 милиона евра.
Република Српска
За најскупље пољопривредно земљиште у Републици Србији у 2025. години је издвојено 5,9 милиона евра на територији општине Шид.
Највећи дио укупне вриједности промета на тржишту непокретности инвестиран је у станове, са износом од 4,8 милијарди евра и удјелом од 60 одсто укупно прометоване вриједности.
Град Београд доминира у укупној вриједности прометованих станова на нивоу Републике Србије, са удјелом од 53 одсто, закључује се у саопштењу.
(РТС)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
17
07
17
06
16
57
16
43
16
37
Тренутно на програму